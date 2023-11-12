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網戀認識正妹！男一晚轉帳近95萬噴掉學費　她竟冷回：以為你死了

網戀認識正妹一晚轉帳近95萬元…連學費都沒了　她竟冷回：以為你死了

▲林先生網戀認識正妹，卻慘遭詐騙。（示意圖／pixabay )

圖文／CTWANT

戀愛腦害人不淺！有名27歲的新加坡大學生近日在網路認識正妹，對方主動攀談，而後對方更主動發展戀情，再以賺錢誘惑，讓他一晚就轉帳4萬元新幣（約新台幣95萬元），幾年打工的血汗錢瞬間消失，如今他連大學學費都繳不了。令他更心碎的是，事後他跟女子說已向警方報案時，女子態度竟180度大轉變，還口出惡言「以為你死了呢」，讓他相當氣憤。

據《中國報》報導，27歲的林先生是名私立大學的學生，他在10月14日與一名自稱「安娜」的女子在Instagram互相關注，隨後安娜主動攀談，並透露自己是精品店的服裝設計師。林先生回憶，「她說自己是在新加坡工作的馬來西亞人，我們會聊一下生活上的瑣事，一切都很正常。」而後2人的對話變得非常曖昧，才過了3天，安娜說雙方有共同語言，不如交往看看，林先生則答應了。

交往後，2人每天通電話1、2小時，訊息互動密集，豈料安娜後來竟請男子幫忙完成自己的銷售額，先請他先給產品寫評價，然後再轉帳，安娜則強調隨後可以拿回本錢，也可以拿到佣金酬勞。

林先生先似乎被戀愛沖昏頭，從10月18日晚上10時許到隔天凌晨1時許，一共就轉了14筆帳，共4萬元新幣（約新台幣95萬元），前2次轉錢後，他還分別拿回了一些錢和酬勞，但隨後轉出的12筆，卻一分錢都拿不回。林先生說，隨後轉出的12筆，其中2筆錢還是從媽媽戶頭裡轉的，而他會開始察覺不妥，則是聽到安娜說還需要繼續轉錢才能拿到佣金，他隨後拒絕轉帳，報警處理。

令他更心碎的是，安娜以前對他百般呵護，對話親切溫馨，甚至表示自己在新加坡沒什麼朋友，只有他的陪伴，然而，當他告訴安娜已報警時，安娜開始口出惡言，甚至說「以為你死了呢」。

事後，林先生沮喪的說，那些錢都是他幾年打工的血汗錢，本來要用於支付下學期的學費，現在銀行只剩不1000元新幣（約新台幣2萬3千元）。 為此，他還申請學校的緊急助學金。目前案件在調查中。

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