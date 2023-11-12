日本50多歲男性遭中國指控間諜　判刑12年定讞

▲在湖南被判刑的是一名50多歲的男子，在中國從事護理相關行業工作，2019年7月被拘捕。（圖／路透）

中央社東京12日綜合外電報導

日媒報導，在中國湖南省長沙市因違反「反間諜法」被判處有期徒刑12年的50多歲日籍男子，因上訴遭駁回判刑確定。

日本朝日新聞報導，日中關係消息人士透露，有關被依危害中國國家安全判處12年有期徒刑的50多歲日本男性，中國湖南省高級人民法院（高等法院）駁回不服一審判決的男性上訴，此案定讞。

湖南省高級人民法院是在11月3日駁回上訴。這名日本男性2019年7月在湖南省長沙市被逮捕，雖然被認定有間諜行為，但作為犯罪事實的具體內容至今不明。

日本大使館相關人士持續探視這名男子，據稱健康狀態沒有問題。

共同社中文網報導，在湖南被判刑的是一名50多歲的男子，在中國從事護理相關行業工作，2019年7月被拘捕。

今年2月被長沙市中級人民法院判處有期徒刑12年，因不服而上訴。日本政府相關人士透露，該男子對高院判決也表示不滿。判決書指出男子的間諜行為損害了中國的國家安全。

另外，中國有關部門剛在10月以間諜嫌疑正式逮捕日本安斯泰來製藥公司（Astellas Pharma）的日籍員工。