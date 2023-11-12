　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本50多歲男性遭中國指控間諜　判刑12年定讞

▲▼中日關係,日中關係,日本國旗,中國國旗,五星旗。（圖／路透）

▲在湖南被判刑的是一名50多歲的男子，在中國從事護理相關行業工作，2019年7月被拘捕。（圖／路透）

中央社東京12日綜合外電報導

日媒報導，在中國湖南省長沙市因違反「反間諜法」被判處有期徒刑12年的50多歲日籍男子，因上訴遭駁回判刑確定。

日本朝日新聞報導，日中關係消息人士透露，有關被依危害中國國家安全判處12年有期徒刑的50多歲日本男性，中國湖南省高級人民法院（高等法院）駁回不服一審判決的男性上訴，此案定讞。

湖南省高級人民法院是在11月3日駁回上訴。這名日本男性2019年7月在湖南省長沙市被逮捕，雖然被認定有間諜行為，但作為犯罪事實的具體內容至今不明。

日本大使館相關人士持續探視這名男子，據稱健康狀態沒有問題。

共同社中文網報導，在湖南被判刑的是一名50多歲的男子，在中國從事護理相關行業工作，2019年7月被拘捕。

今年2月被長沙市中級人民法院判處有期徒刑12年，因不服而上訴。日本政府相關人士透露，該男子對高院判決也表示不滿。判決書指出男子的間諜行為損害了中國的國家安全。

另外，中國有關部門剛在10月以間諜嫌疑正式逮捕日本安斯泰來製藥公司（Astellas Pharma）的日籍員工。

ET快訊
被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客
Coldplay演唱會「素人上台開場」　真實身分曝光！
吃海鮮過敏是不新鮮？中醫揭真正原因　4種人少碰蝦
「鄉民女神」楊伊湄公布結婚：抱歉讓大家嚇到
拍到了！泰勒絲演出結束「飛奔擁吻男友」
快訊／高雄兇殺案！男遭「開胸15cm」命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網戀認識正妹！男一晚轉帳近95萬噴掉學費　她竟冷回：以為你死了

沒簽證被拒登機！中國女「護照夾美鈔」賄賂新加坡航警　慘吃牢飯

華郵：烏軍上校涉嫌炸北溪管線　繞過澤倫斯基向烏軍總司令匯報

日本50多歲男性遭中國指控間諜　判刑12年定讞

等了百年！忠犬八公入住1日限定臥房　日藝術家想對牠說聲辛苦了

施工中隧道突坍塌！　印度工安意外恐40人受困

16歲少女產子　持刀「割斷嬰兒氣管」！母見滿屋血跡崩潰

性侵繼女6年害她墜樓亡！餵避孕藥「生母面前逞慾」　狼父重判25年

為繼女自製生日蛋糕！尪居然怒扔垃圾桶　她徹底氣炸

緬甸政府軍戰機墜毀　反抗軍宣稱擊落

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

和女網友開心玩著遊戲　男邀約吃飯對方秒離開

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

徐若熙7局飆7K無失分！　味全龍2比0獲勝戰至G7

蕭亞軒睽違6年重返大舞台！　粉看了淚目：愛妳沒有錯

貓弟趁媽未注意狂舔傷口　橘貓變糾察隊踩按鈕提醒

柯文哲飆髒話

網戀認識正妹！男一晚轉帳近95萬噴掉學費　她竟冷回：以為你死了

沒簽證被拒登機！中國女「護照夾美鈔」賄賂新加坡航警　慘吃牢飯

華郵：烏軍上校涉嫌炸北溪管線　繞過澤倫斯基向烏軍總司令匯報

日本50多歲男性遭中國指控間諜　判刑12年定讞

等了百年！忠犬八公入住1日限定臥房　日藝術家想對牠說聲辛苦了

施工中隧道突坍塌！　印度工安意外恐40人受困

16歲少女產子　持刀「割斷嬰兒氣管」！母見滿屋血跡崩潰

性侵繼女6年害她墜樓亡！餵避孕藥「生母面前逞慾」　狼父重判25年

為繼女自製生日蛋糕！尪居然怒扔垃圾桶　她徹底氣炸

緬甸政府軍戰機墜毀　反抗軍宣稱擊落

國泰人壽土城工業區廠房升級　兼顧友善育兒職場新環境

長壽飲食「8秘訣」曝光！權威期刊：每天斷食12小時

希望最少要「藍白和」　柯文哲：別因「總統沒合」影響其他合作

新北女手癢闖家偷東西「踩破雨遮卡半空」！媽媽得知氣炸提告

新北果菜市場冷鏈物流中心開工　劉和然：增加百噸蔬果卸貨量

命理師開戰！張盛舒酸他算「全世界血光100%」　詹惟中：蹭我想紅

朱立倫稱藍白對全民調有共識　柯文哲酸：應該是「各說各話」

Coldplay演唱會「素人上台開場」　真實身份曝光！本尊：一切超突然

學生遲交作業！老師飆罵「文盲信用破產」挨告　慘被記過調校

男家中練功…鐵鍋敲頭吞罰單！喊冤：已停練「哈哈吼叫功」2年

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

國際熱門新聞

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

化妝回春太驚人　媽媽變女兒

他好心借手機聯繫父母！慘遭12歲童盜走16萬

人妻淚訴「老公和我親媽搞上！」

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

入住飯店眉角多　空姐：床底下最危險

男不孕症女友卻懷孕！DNA報告傻眼

快訊／美軍軍機在地中海墜毀！

場上突倒地！迦納前國腳「比賽中猝死」

冰島火山「最快幾小時內噴發」！驚見巨大裂縫　緊急撤村

女遭大白鯊猛咬頭部　牙齒卡在頭骨上

深受惡鄰噪音困擾！韓網友「網購10隻床蝨」

「生化女」手臂打電話　全身植入52物

更多熱門

相關新聞

等了百年！忠犬八公入住1日限定臥房

等了百年！忠犬八公入住1日限定臥房

主人死後仍持續到日本東京澀谷站前等候的「忠犬八公」，本月迎來百歲冥誕。作為澀谷藝術祭的一環，藝術家打造「一日限定」臥房，讓多年來始終在車站旁的八公銅像能稍事休息。

北海道首發大雪警報！　積雪厚達58cm

北海道首發大雪警報！　積雪厚達58cm

深受惡鄰噪音困擾！韓網友「網購10隻床蝨」

深受惡鄰噪音困擾！韓網友「網購10隻床蝨」

不想再被教召！他「心裡住女孩」勝訴免回營

不想再被教召！他「心裡住女孩」勝訴免回營

南韓擬廢「919軍事協議」　將和美防長協商

南韓擬廢「919軍事協議」　將和美防長協商

關鍵字：

中日間諜湖南長沙反間諜法日韓要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

最美變性僧侶「下海拍AV」：快樂能讓人成佛！

哪種男女關係最容易變砲友？專家揭「2種人最危險」

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

餵豬突中風昏倒！男遭家豬「啃食下體」

iPhone出現5症狀快備份！離死機不遠

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

單身3年多交女友　30歲男做一半卻軟掉

快訊／黃湘怡證實再婚洋男！

李佳穎床戲晃動畫面網驚：能播嗎

翁反對大樓加裝電梯　蓋好又想搭

訊息加2字「秒變老人」！一票人認愛用

Coldplay高雄「手環回收率」出爐

Niya認了分手Joeman後「非常崩潰」

快訊／遭拱請客！高雄男酒後一刀砍死麻吉

沈玉琳激戰一半接電話！「嬌妻喘息聲」長官全聽見

更多

最夯影音

更多
霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗
金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

和女網友開心玩著遊戲　男邀約吃飯對方秒離開

和女網友開心玩著遊戲　男邀約吃飯對方秒離開

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面