施工中隧道突坍塌！　印度工安意外恐40人受困

▲ 印度隧道發生坍塌,約有40人受困。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度北阿坎德邦發生工安意外,一條正在施工的隧道12日部分崩塌,恐怕有多達40名工人受困,該邦救災部隊(SDRF)與警方正合力救援。

根據NDTV,這條隧道用來連接北阿坎德邦烏德爾加希縣的Silkyara和Dandalgaon地區,事故發生於當地12日凌晨約4時,總長4.5公里的隧道有150公尺路段發生坍塌。

#WATCH | Uttarakhand: A part of the tunnel under construction from Silkyara to Dandalgaon in Uttarkashi, collapsed. DM and SP of Uttarkashi district are present at the spot. SDRF, and Police Revenue teams are also present at the spot for relief work. Rescue operations underway. pic.twitter.com/hxrGqxWrsO