沒簽證被拒登機！中國女「護照夾美鈔」賄賂新加坡航警　慘吃牢飯

▲新加坡樟宜機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

一名中國籍曾姓女子出國旅行時，在新加坡轉機飛往荷蘭，卻因為沒有簽證而遭拒絕登機。未料，她竟屢次拿出至少50美元（約新台幣1618元）現鈔，試圖賄賂航警及航空公司地勤，要求對方「幫忙」自己上飛機，因此遭判4周監禁。

新加坡《今日報》引述法庭文件報導，10月16日下午，52歲曾女及旅伴從泰國閣沙梅島（Koh Samui）搭機抵達新加坡，隔日凌晨0時40分準備轉機前往阿姆斯特丹，卻被荷蘭皇家航空（KLM）地勤發現未持有效簽證，遭拒絕登機。

會說中文的航警詹森（Ronald Michael Jansen）上前協助說明情況，不久後卻發現2名旅客仍在登機門逗留，並且正在與其他航警交談，於是再度上前關切，結果被曾女一把摟住肩膀，亮出50美元要求通融。他拒絕後，又向荷蘭皇家航空確認，並且再度重申不得登機的決定。

▲曾女因為沒有簽證而遭拒絕登機。（示意圖／CFP）



未料，曾女聽完後，仍將一捆美金鈔票藏在旅遊行程表裡，要求詹森「幫忙跟航空公司談一談」。她二度遭拒後，又把50美元夾在護照裡，塞給荷蘭皇家航空地勤，要求對方「幫忙」，當然還是行不通。

不久後，曾女因涉嫌賄賂被捕，偵訊期間承認試圖賄賂航警與地勤，但堅稱只提供一張50美元鈔票，請對方幫忙詢問「不能登機的原因」。11月1日開庭時，她沒有辯護律師，並以自己第一次出國為由，懇求從輕量刑，最終依據新加坡《貪腐防治法》，被判4周監禁。

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