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為繼女自製生日蛋糕！尪居然怒扔垃圾桶　她徹底氣炸

為繼女自製生日蛋糕！尪竟因「少了這一味」怒扔垃圾桶　這句話讓她徹底氣炸

▲女子嘗試為12歲的繼女自製生日蛋糕。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT 

美國有名女童的母親於幾年前不幸去世，而後家庭中迎來了一名繼母。繼母為了想讓女童再次感受到母愛，於是想自製女童最愛的藍莓口味生日蛋糕，為其慶生，未料當她在購買食材時，卻沒順利買到藍莓，當時時間緊急，所以她只好製作別的口味。令她心碎的是，丈夫看到成果後，竟把蛋糕毫不猶豫丟進垃圾桶，還直言「應該從麵包店買」，她當時氣炸了。事後更將此事分享至論壇，並引起兩派熱議。

據《鏡報》報導，女子於《Reddit》論壇透露，自己為了讓12歲的繼女再次感受到母愛和支持，於是嘗試為繼女自製手工生日蛋糕，她也事先確認了繼女最喜歡的是藍莓口味。但當她前往附近的商店購買食材時，卻沒順利買到藍莓，而當時因為時間緊急，所以她只好製作別的口味，她認為應該沒什麼大不了，豈料當丈夫傑夫（Jeff）看到時，卻瞬間翻臉。

而後雙方發生爭執，傑夫指責她根本沒有用心，一氣之下，甚至把蛋糕扔進垃圾桶，還直言「應該從麵包店買」，女子聽到此話後氣炸了，還不時放聲尖叫，傑夫這時不僅沒安撫她，還要她停下來，女子而後則回了娘家。

事後她將此事分享至論壇，並引起兩派熱議，有許多人站在她這邊，紛紛留言「在那之後我也不會留下來了，那是一種幼稚、報復性的行為，他似乎對他的女兒過度保護了。」

然而，有些人解釋說，女子的丈夫之所以有這樣的反應，可能是因為失去了伴侶，以及為孩子籌劃生日派對的壓力，「正如你所說，女兒的媽媽去世了，他覺得自己是父母，有責任讓女兒幸福。」

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