16歲少女產子　持刀「割斷嬰兒氣管」！母見滿屋血跡崩潰

▲少女疑似不想要被父母發現產子，竟在房內殺害嬰兒。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國內布拉斯加州一名16歲少女未婚懷孕後獨自在家中產下嬰兒，而她疑似是不想家人被發現，竟從廚房拿來菜刀割斷新生兒喉嚨，甚至往胸口猛刺數刀，並將嬰兒屍體塞入衣櫃當中。目前該名少女被控一級謀殺與使用致命武器等多項罪嫌，且被關押，不得保釋。

根據內布拉斯加州州報Star Herald報導，該名16歲的少女因為涉嫌殺害嬰兒而被逮捕。警方6日接獲通報稱，有一名少女在家分娩，而嬰兒已經沒有呼吸。警方獲報趕往現場時，由少女的父親開門，但對方一見到警察隨即說，「已經太晚了！」

警察進入屋內後，發現少女的母親正在嚎啕大哭，同時手上抱著一名用毯子包裹的嬰兒。婦人見到警察後口中不斷念著，她的女兒殺害了嬰兒。警方指出，嬰兒遭到割喉，氣管被切開，且胸口有多處刺傷。醫護人員隨即展開急救，但是嬰兒仍回天乏術。

警方透露，少女當天告訴她的母親，自己月經來了，所以要出門買衛生棉。然而不久後，少女的母親便發現女孩房間的地板與牆上全是鮮血。直到15分鐘後，少女回到家裡，兩人展開對峙，她才坦承自己殺了嬰兒。隨後少女的父親便在衣櫃裡發現嬰兒。

警方搜查房子時，發現沾滿鮮血的衣物和毛巾。少女的父親則在衣櫃內發現一把從廚房拿來的刀，懷疑就是女兒拿來行兇的刀子。

少女9日被控一級謀殺與使用致命武器，目前已經遭到逮捕，且不得保釋，預計11月16日將出庭。