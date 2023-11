華郵：烏軍上校涉嫌炸北溪管線　繞過澤倫斯基向烏軍總司令匯報

▲波羅的海北溪天然氣管線於去年9月爆炸。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

天然氣輸送管道北溪一號及二號去年9月遭惡意破壞,不僅進一步加劇俄烏間的緊張局勢,也讓許多歐洲國家不滿。知情人士透露,這起秘密行動由烏軍總司令扎盧茲尼(Valery Zaluzhny)授意,其中一名烏軍上校在其中扮演關鍵角色,總統澤倫斯基毫不知情。

俄羅斯連接至德國的北溪天然氣管線(Nord Stream)去年9月26日發生水下爆炸而嚴重受損,4條管線僅剩1條完好無損。經調查所有證據皆指向烏克蘭,然而當時澤倫斯基堅決否認,表示「烏克蘭沒有做過這樣的事」。

《華盛頓郵報》報導,熟知此次秘密行動的消息人士指出,現年48歲的契爾維斯基(Roman Chervinsky)是北溪行動的「協調人」,他曾在烏克蘭特種部隊服役,並與烏克蘭情報機構關係密切,在這次行動中負責支援一支6人團隊。當時他們使用假護照租一艘帆船抵達目的地,再藉由深海潛水裝備下水,在天然氣管線上放置炸彈。

BREAKING: In case you missed this today: @TuckerCarlson was right again. It was never Russia, as US officials claimed. It was all a lie. After everyone bought the lie, now, a joint investigation by The Washington Post and German outlet Der Spiegel has concluded that a Ukrainian… pic.twitter.com/o5VzFkkEv0