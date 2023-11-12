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華郵：烏軍上校涉嫌炸北溪管線　繞過澤倫斯基向烏軍總司令匯報

▲▼北溪。（圖／路透）

▲波羅的海北溪天然氣管線於去年9月爆炸。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

天然氣輸送管道北溪一號及二號去年9月遭惡意破壞，不僅進一步加劇俄烏間的緊張局勢，也讓許多歐洲國家不滿。知情人士透露，這起秘密行動由烏軍總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）授意，其中一名烏軍上校在其中扮演關鍵角色，總統澤倫斯基毫不知情。

俄羅斯連接至德國的北溪天然氣管線（Nord Stream）去年9月26日發生水下爆炸而嚴重受損，4條管線僅剩1條完好無損。經調查所有證據皆指向烏克蘭，然而當時澤倫斯基堅決否認，表示「烏克蘭沒有做過這樣的事」。

《華盛頓郵報》報導，熟知此次秘密行動的消息人士指出，現年48歲的契爾維斯基（Roman Chervinsky）是北溪行動的「協調人」，他曾在烏克蘭特種部隊服役，並與烏克蘭情報機構關係密切，在這次行動中負責支援一支6人團隊。當時他們使用假護照租一艘帆船抵達目的地，再藉由深海潛水裝備下水，在天然氣管線上放置炸彈。

報導指出，契爾維斯基並非這起行動的策劃者，他只是聽命上層官員行事，而這些官員的頂頭上司是烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）。中央情報局（CIA）的情報指出，「所有策劃和執行人員都直接向扎盧茲尼報告，因此澤倫斯基不會知道這件事。」

對此，契爾維斯基透過律師否認參與破壞北溪管道，他向《華盛頓郵報》及德國《明鏡》發出一份聲明表示，「所有關於我參與攻擊北溪的揣測都是俄羅斯宣傳機構散布的，沒有任何事實根據。」

事實上，烏克蘭過去就經常抱怨北溪管道繞過烏克蘭，讓基輔損失巨額運輸收入，而俄烏開戰以來，烏克蘭也對俄國發起許多十分果敢的秘密行動，但北溪管線供應了歐洲數百萬人的能源，德國、法國和荷蘭等國也投資了數十億美元，事關重大美國也曾警告烏克蘭不要攻擊北溪管道，事發後更是對烏克蘭執意行動感到不滿。

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