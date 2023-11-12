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緬甸政府軍戰機墜毀　反抗軍宣稱擊落

▲▼ 。（圖／翻攝自Mizzima）

▲緬甸政府軍戰機墜毀，反抗組織宣稱擊落。（圖／翻攝自Mizzima）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸軍方11日與反抗組織交戰之際，一架政府軍戰機墜毀在靠近泰國的邊境地區，反抗組織宣稱擊落戰機，但軍政府稱是遇上技術問題才墜毀。

路透報導，緬甸政府軍當時正在與當地民兵組織克倫尼國防軍（KNDF）交戰，一架政府軍戰機墜毀在緬甸東部的克耶邦（Kayah State），此處位置靠近泰國邊境。軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）宣稱，戰機當時遇到技術問題墜毀，飛行員安全彈射逃生後獲救，並與軍方保持聯繫。

民兵組織克倫尼國防軍在臉書上發文表示，成員11日使用重機槍擊落這架戰機。另據緬甸Mizzima新聞網消息，這架墜毀戰機為K-8輕型攻擊機，事後找到飛行員頭盔、降落傘等物品。路透社無法獨立核實上述消息。

在這起事件發生之際，緬甸軍方正在多條戰線上與反抗組織作戰；少數民族部隊與反軍政府民兵組織發動攻勢，依據安全分析人士的看法，這波行動的協調程度前所未見。

自從上月起3個少數民族反抗組織發動反軍政府攻勢以來，緬甸東北部與中國接壤的撣邦（Shan State）戰事已釀成至少5萬人流離失所，與中國的貿易路徑遭中斷。中國呼籲各方停止敵對行動。

反政府武裝聯盟聲稱，至今已占領100多個軍事哨所，戰事一路延伸至緬甸中部的實皆地區（Sagaing region）。數百名外籍工人受到影響，這當中許多人是人口販運的受害者，包括越南與泰國公民。泰國外交部已表示，200名泰國公民正等待撤離。

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