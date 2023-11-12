性侵繼女6年害她墜樓亡！餵避孕藥「生母面前逞慾」　狼父重判25年

▲ 男子利用繼女的依賴長期性侵，導致繼女不堪折磨輕生。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓富川市去年爆出一起離譜事件，一名男子持續性侵未成年繼女長達6年又6個月，從她還是小學生時就開始犯案，甚至強迫她服用避孕藥，在她母親面前逞慾，母親也放任繼父犯行，導致她承受龐大精神壓力。男子3日被判處25年徒刑，不幸的是受害者在他被起訴僅一周後就身亡。

《中央日報》12日報導，男子最早在2016年5月向當時就讀國小的繼女伸出狼爪，起初因繼女每隔2周都會前來與親生母親見面，藉此反覆性侵得逞，一直持續到2022年11月才被揭穿。

男子和繼女的生母自2016年起便維持事實婚關係，一起經營披薩店。他看準繼女在經濟上仰賴於他，加上繼女曾與母親分隔兩地，便利用她對母親的思念與心理上的依賴，加以壓迫繼女。

自從2019年與繼女同住一個屋簷下，男子犯案頻率更高且更明目張膽，一旦繼女拒絕發生關係便會罰她禁足，或是揚言讓一家人分開住，令繼女愈來愈無力反抗，甚至鼓勵她喝酒、抽菸，也曾在和繼女及她生母同桌喝酒時性侵得逞。

儘管少女向母親說出繼父犯行，母親不僅沒有保護她，反而勸她多向繼父撒嬌，滿足繼父的喜好。少女不堪龐大精神壓力，多次企圖輕生，男子知情後便強迫她服用避孕藥繼續性侵。

雖然警方介入調查後，男子的犯行就此停止，少女的痛苦卻沒有結束。她仰賴菸酒忘卻過往，一度因酒精中毒住院治療，去年在男子被起訴僅一周後，在酒醉狀態下從屋頂墜樓身亡。

仁川地方法院富川分院刑事1部3日宣布，對犯下親屬間準性侵、強制猥褻未成年人、性騷擾兒童等罪行的犯嫌判處25年徒刑，認為儘管無從得知少女是失足或輕生而死，考量到她生前的痛苦經歷，必須處以重刑。

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