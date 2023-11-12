笨賊行竊後「頭卡天花板」！身體吊在半空中　嚇到尿失禁

▲竊賊頭卡在天花板，嚇得當場尿褲子。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

印尼發生一起竊盜事件，然而尷尬的是，兇嫌成功得手並企圖逃跑時，竟意外被天花板卡住頭部，整個人就這樣頭在天花板上、身體在天花板之下，動彈不得。直到隔壁店家聽到聲響前來查看後，才發現一個沒有人頭的身體掛在天花板上，小偷則是嚇得當場尿失禁。

根據《星州網》引述印尼媒體報導，西爪哇一間商店發生偷竊案，當場抓獲兇嫌的隔壁店家業者表示，當天他聽到隔壁傳來求助的聲響，由於平常該店晚間不營業，覺得奇怪的他便與其他鄰居一同前來查看。

怎知當他進入店內後，竟看到屋內有一個沒有人頭的身體掛在半空中，定睛一看才發現是有人的頭部卡在天花板之中。從影片可以看到，疑似是其他人發現後，才找來椅子墊高讓他踩著。原來該名男子是竊賊，他偷竊後疑似是想從天花板爬出去，怎知卻整個人被卡住，不上不下，甚至還當場尿失禁。

隔壁店家隨即盤問嫌犯，當下才知道原來他還是一名學生，而受害店家也念在他還是學生，決定大事化小，表示只要男子賠償損壞的費用，願意不深入追究。據悉，由於遭竊的店家晚上基本不營業，因此才會被竊賊盯上。事實上，該店先前就已經2度遭偷竊，且光是前2次的受害，就損失至少400萬印尼盾（約新台幣8247元）。