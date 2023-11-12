首飛爆炸收場　SpaceX史上最大火箭星艦最快17日再次試射

▲SpaceX「星艦」最快11月17日進行第二次試射。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國太空探索公司（SpaceX）打造的「史上最大型火箭」星艦（Starship）今年4月第一次試射後以爆炸收場。不過SpaceX最新聲明表示，預計很快將進行星艦的第二次試射。

綜合《華盛頓郵報》、space.com報導，SpaceX於10日在社群平台X上宣布，「星艦最快將於11月17日進行試射，正等待監管部門的最終批准。」第二次試飛將遵循上一次試飛的路線，自德州博卡奇卡（Boca Chica）發射，繞行地球一圈後墜入夏威夷附近的太平洋。

星艦於今年4月進行第一次試射，不料火箭升空4分鐘後遭遇分離故障，在空中爆炸後墜入墨西哥灣。對此，SpaceX在任務概述中表示，星艦從首次試飛中汲取了經驗，並對飛行器及地面基礎設施進行多次改良，以提高試射成功的可能性。

▲SpaceX「星艦」升空約4分鐘後在墨西哥灣上空爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



SpaceX正在等待美國聯邦航空總署（FAA）與魚類暨野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）的批准。4月首次試飛火箭爆炸後，大量碎片飛入附近濕地及海岸線，招來環保團體向FAA提告，要求進行更全面的環境審查。

這次試飛對SpaceX與太空總署（NASA）來說十分重要，NASA已和SpaceX簽約，預期星艦將於2025年作為主力發射器執行太空任務，將「阿提米絲計畫」（Artemis）的太空人送上月球表面。然而依目前看來，這項計畫可能會推遲至2026年。