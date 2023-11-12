從垂死母親體內拉出寶寶！加薩醫忙救人　醫院卻被以軍坦克包圍

▲病患不斷湧入加薩各個醫院。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩最大醫療機構「希法醫院」的燃料、藥品、乾淨的水與其他物資即將耗盡之際，許多受傷或無家可歸的巴勒斯坦人持續擠進病房躲避戰火，如今更有消息稱以軍坦克與裝甲車從各個方向包圍醫院。院內一名醫師訴說著眼前所看到的一切景象，從垂死母親子宮中取出胎兒，孩童肺臟破裂呼吸困難，同事們一個個被裝入屍袋運至醫院的太平間。

CNN報導，28歲醫師蓋內姆（Mohammed Ghneim）已經4周沒有離開醫院，身上沾滿死在他懷裡病患的血，甚至不記得上一次吃飯睡覺是什麼時候。他說，這些狀況就是大家好幾天沒有離開醫院的原因，情況相當可怕，「這已經沒有辦法用任何言語或字眼來形容……很多次我都想去旁邊哭，但不幸的是，沒有時間這樣做」。

蓋內姆提到，「我們受過大規模傷亡的訓練，但不是現在這樣……我們沒有麻醉劑來治療劇烈疼痛的病人，頭部或腹部卡著彈片的病人，手臂或腿部被截肢的那些人。」

希法醫院等加薩各個醫療機構的景象令人震驚，國際社會呼籲停火並要求更多援助。美國如今已有多個非營利醫療組織動員籌募資金，運送援助藥品與各項物資，但隨著加薩情勢不斷惡化，許多人擔憂任何拖延只會造成更多人死亡。

美國非營利醫療集團FAJR Scientific執行長納賽爾（Mosab Nasser）表示，當前目標是籌措足夠資金，要把醫療用品、手術器具、無菌器械裝滿5個貨櫃運往加薩。另個美國非營利組織巴勒斯坦美國人醫學協會（PAMA）已募集200多萬美元，將用這筆錢來買藥品及用品，包括麻醉劑、抗生素等，且有1000多名醫療工作人員待命，一但以色列與埃及允許人道主義工作者進入加薩，他們就能進去幫忙。

然而截至目前，很少人能夠抵達被圍困的加薩醫院，自開戰以來，大約只有900輛載運國際援助物資的卡車獲准進入加薩，這與戰前每日500輛卡車相比，只是一小部分。

▲加薩走廊遭以軍包圍缺乏基本醫療物資，希法醫院只能被迫在缺乏麻醉藥的情況下為病患進行手術。（圖／路透）

半島電視台指出，希法醫院仍處於被軍事包圍的狀態，以色列軍方的坦克與裝甲車從數百公尺之外的北部、東部、南部各個方向進行包圍，多次鎖定醫院，且攻擊無人機就在該地區低空盤旋；加薩方面稱，以軍空襲摧毀醫院發電機，切斷電力供應，包括39名新生嬰兒的維生設備。以色列軍方則是否認圍困醫院，更稱哈瑪斯利用醫療機構當作掩護，但相關說法被希法醫院的醫師否認。

加薩北部奧達醫院（Al Awda hospital）醫師穆哈納（Ahmad Muhanna）指出，「以軍日日夜夜在加薩上空恐嚇我們，他們沒有不能跨越的紅線，把婦女、長者、孩童、男人、女人、殘疾人士、所有活物當作攻擊目標。」

▲許多孩童遭受戰火波及受傷。（圖／CFP）

穆哈納直言，醫師必須在沒有乾淨水的情況下幫孩子們做截肢等手術，連乾淨水都沒有，更不用說麻醉或使用抗生素了，「眼睜睜看見孩子們被屠殺……我的內心已經被撕裂，他們在這場衝突中沒有過錯。」

這些混亂場面都讓加薩醫師們感到憤怒，且認為如今沒有地方是真正安全的，希法醫院的蓋內姆直說，「我們希望為患者提供適當的醫療照護，但在許多情況下，我們無能為力。」

▼巴勒斯坦男子在加薩中部的一家醫院抱著在空襲中身亡的兒童遺體。（圖／路透）