　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國證實　加薩與西岸醫療設施「已遭攻擊逾250次」　

▲▼加薩走廊最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）附近遭到轟炸。（圖／路透）

▲希法醫院附近的救護車隊遭到轟炸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽表示，聯合國已經證實，加薩走廊及約旦河西岸的醫療設施已經遭遇超過250次攻擊，包括醫院、診所、救護車及患者，光是上周就有5間醫院成為目標。

譚德賽向聯合國安理會談到，巴勒斯坦地區的醫療設施遭到攻擊，「現場的局勢難以形容，醫院走廊擠滿傷者、病患及垂死的人。太平間滿了。手術無法進行麻醉。成千上萬流離失所的人在醫院尋求庇護。」與此同時，WHO也記錄到25起針對以色列醫療設施的襲擊。

聯合國安理會10日召開緊急會議，希望重點討論加薩公衛危機，但針對醫院的攻擊成為討論主要內容。官員們表示，他們接獲通報，蘭提西醫院（Rantisi Hospital）及希法醫院（Al-Shifa Hospital）附近10日發生戰鬥。

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）則表示，哈瑪斯的主要指揮總部就在西法醫院下方，他批評聯合國與安理會從哈瑪斯領袖那裡收到「每一則資訊」，卻未能譴責哈瑪斯利用醫院、救護車和醫療診所進行恐怖活動。不過，他的說法遭到哈瑪斯與院方否認。

▲▼加薩走廊、加薩醫院。（圖／路透）

▲▼ 加薩醫師騎腳踏車來回各個避難所治療患者。（圖／路透）

▲加薩醫院人滿為患，醫師騎腳踏車來回各避難所治療患者。（圖／路透）

巴勒斯坦紅新月會（PRCS）秘書長吉拉尼（Marwan Jilani）告訴聯合國安理會，加薩醫院局勢惡化，成千上萬病患與尋求庇護的平民，面臨直接或間接的炮火威脅，過去24小時就有4間醫院遭到攻擊，「在迫使平民離開加薩的絕望企圖下，醫院正在被蓄意攻擊。」

聯合國官員和吉拉尼都指出，加薩醫院面臨非比尋常的挑戰，缺乏燃料、電力與藥品，迫使醫師考慮哪些患者應該優先治療，或在沒有燈光及麻醉藥的情況下開刀。由於缺乏食物、飲水與衛生，疾病正在散播。聖城醫院（al-Quds）的發電機因為燃料耗盡而停止運作，加護病房裡的患者和保溫箱裡的嬰兒都有可能死亡。

▲▼加薩走廊、加薩醫院。（圖／路透）

▲加薩死亡人數持續攀升。（圖／路透）

阿拉伯聯合大公國駐聯合國大使努賽貝赫（Lana Zaki Nusseibeh）說，加薩醫護創造了一個新的詞彙縮寫「W.C.N.S.F.」，指「受傷孩童，沒有家人倖存」（Wounded Child, No Surviving Family），「醫護人員告訴我們，他們擔心自己的生命安全，也擔心病人會被奪去性命。他們不知道是不是能夠撐到早上。」

在聯合國，要求立即停火、拯救受困平民、提供大規模人道主義援助的呼聲越來越大，但安理會對於決議案措辭意見分歧。中俄法等國堅持要求停火，但美國拒絕並且要求決議案必須納入以色列的自衛權利。一些外交官透露，聯合國安理會非常任理事國馬爾他（Malta）正在起草一項決議案，僅關注保護加薩兒童，確保他們獲得足夠照護。

ET快訊
12歲以下自助吧免費　「被牛排耽誤的披薩店」5周年優惠
快訊／入夜雨區擴大！4縣市大雨特報　警戒區出爐
快訊／台鐵九曲堂車站男屍身分曝
快訊／新北大貨車撞飛行人！男當場失去心跳
不是工程師！房東最愛「租給1類人」租金準時交
快訊／陳晨威敲長打　樂天3比5緊追味全
小S「床戰吳慷仁」公公看了激賞！　她緊張問：爸你不尷尬嗎？
2波冷空氣連襲　周六凍蕃薯「全台探1字頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網戀認識正妹！男一晚轉帳近95萬噴掉學費　她竟冷回：以為你死了

沒簽證被拒登機！中國女「護照夾美鈔」賄賂新加坡航警　慘吃牢飯

華郵：烏軍上校涉嫌炸北溪管線　繞過澤倫斯基向烏軍總司令匯報

日本50多歲男性遭中國指控間諜　判刑12年定讞

等了百年！忠犬八公入住1日限定臥房　日藝術家想對牠說聲辛苦了

施工中隧道突坍塌！　印度工安意外恐40人受困

16歲少女產子　持刀「割斷嬰兒氣管」！母見滿屋血跡崩潰

性侵繼女6年害她墜樓亡！餵避孕藥「生母面前逞慾」　狼父重判25年

為繼女自製生日蛋糕！尪居然怒扔垃圾桶　她徹底氣炸

緬甸政府軍戰機墜毀　反抗軍宣稱擊落

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

和女網友開心玩著遊戲　男邀約吃飯對方秒離開

徐若熙7局飆7K無失分！　味全龍2比0獲勝戰至G7

蕭亞軒睽違6年重返大舞台！　粉看了淚目：愛妳沒有錯

貓弟趁媽未注意狂舔傷口　橘貓變糾察隊踩按鈕提醒

柯文哲飆髒話

網戀認識正妹！男一晚轉帳近95萬噴掉學費　她竟冷回：以為你死了

沒簽證被拒登機！中國女「護照夾美鈔」賄賂新加坡航警　慘吃牢飯

華郵：烏軍上校涉嫌炸北溪管線　繞過澤倫斯基向烏軍總司令匯報

日本50多歲男性遭中國指控間諜　判刑12年定讞

等了百年！忠犬八公入住1日限定臥房　日藝術家想對牠說聲辛苦了

施工中隧道突坍塌！　印度工安意外恐40人受困

16歲少女產子　持刀「割斷嬰兒氣管」！母見滿屋血跡崩潰

性侵繼女6年害她墜樓亡！餵避孕藥「生母面前逞慾」　狼父重判25年

為繼女自製生日蛋糕！尪居然怒扔垃圾桶　她徹底氣炸

緬甸政府軍戰機墜毀　反抗軍宣稱擊落

「接受跳電、缺電再支持民進黨」　朱立倫赴全國工商挺侯大會轟綠反核

快訊／「家族勢力反撲回來了」　賴清德喊決戰中台灣：給林靜儀勇氣

侯友宜全國工商後援會成立　王令麟台上喊話朱立倫：國民黨要靠自己

天外飛來「玻璃瓶」！垂直90度砸裂轎車前擋　2寶媽po網尋兇

人生中不能等的5件事　給覺得生活毫無樂趣的人

快訊／入夜雨區擴大！4縣市大雨特報　警戒區出爐

拉抬選情！「阿姐」賴香伶合體學姐黃瀞瑩　龍潭市場掃街拜票

桃園南區扶輪社「扶輪獎」書法比賽　得獎作品義賣做公益　

巴哈姆特27年站聚宵小出沒　花博館內「拉尾巴」偷走哥吉拉公仔

快訊／「堅持正道就是賴清德路線」　賴轟藍白：置台灣於險境

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

他好心借手機聯繫父母！慘遭12歲童盜走16萬

人妻淚訴「老公和我親媽搞上！」

化妝回春太驚人　媽媽變女兒

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

入住飯店眉角多　空姐：床底下最危險

男不孕症女友卻懷孕！DNA報告傻眼

快訊／美軍軍機在地中海墜毀！

場上突倒地！迦納前國腳「比賽中猝死」

冰島火山「最快幾小時內噴發」！驚見巨大裂縫　緊急撤村

女遭大白鯊猛咬頭部　牙齒卡在頭骨上

「生化女」手臂打電話　全身植入52物

以色列人怒了！數千人上街要政府「先救人質」

更多熱門

相關新聞

加薩醫師救人　從垂死母親體內拉出寶寶

加薩醫師救人　從垂死母親體內拉出寶寶

加薩最大醫療機構「希法醫院」的燃料、藥品、乾淨的水與其他物資即將耗盡之際，許多受傷或無家可歸的巴勒斯坦人持續擠進病房躲避戰火，如今更有消息稱以軍坦克與裝甲車從各個方向包圍醫院。院內一名醫師訴說著眼前所看到的一切景象，從垂死母親子宮中取出胎兒，孩童肺臟破裂呼吸困難，同事們一個個被裝入屍袋運至醫院的太平間。

夫妻參加音樂節遇哈瑪斯血洗　家屬曝最後通話

夫妻參加音樂節遇哈瑪斯血洗　家屬曝最後通話

真主黨動用新武器攻擊以色列　以軍警告

真主黨動用新武器攻擊以色列　以軍警告

以色列人怒了！數千人上街要政府「先救人質」

以色列人怒了！數千人上街要政府「先救人質」

馬斯克建議以色列別殺孩子：培養更多哈瑪斯

馬斯克建議以色列別殺孩子：培養更多哈瑪斯

關鍵字：

加薩巴勒斯坦以色列猶太空襲約旦河西岸聯合國安理會

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

最美變性僧侶「下海拍AV」：快樂能讓人成佛！

哪種男女關係最容易變砲友？專家揭「2種人最危險」

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

餵豬突中風昏倒！男遭家豬「啃食下體」

iPhone出現5症狀快備份！離死機不遠

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

單身3年多交女友　30歲男做一半卻軟掉

快訊／黃湘怡證實再婚洋男！

李佳穎床戲晃動畫面網驚：能播嗎

翁反對大樓加裝電梯　蓋好又想搭

訊息加2字「秒變老人」！一票人認愛用

快訊／遭拱請客！高雄男酒後一刀砍死麻吉

Niya認了分手Joeman後「非常崩潰」

楊繡惠爸點名「藍心湄陳美鳳怎沒來入厝趴」

不解小孩都爸媽接送！過來人嘆2原因

更多

最夯影音

更多
霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗
金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面