聯合國證實　加薩與西岸醫療設施「已遭攻擊逾250次」　

▲希法醫院附近的救護車隊遭到轟炸。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽表示，聯合國已經證實，加薩走廊及約旦河西岸的醫療設施已經遭遇超過250次攻擊，包括醫院、診所、救護車及患者，光是上周就有5間醫院成為目標。

譚德賽向聯合國安理會談到，巴勒斯坦地區的醫療設施遭到攻擊，「現場的局勢難以形容，醫院走廊擠滿傷者、病患及垂死的人。太平間滿了。手術無法進行麻醉。成千上萬流離失所的人在醫院尋求庇護。」與此同時，WHO也記錄到25起針對以色列醫療設施的襲擊。

聯合國安理會10日召開緊急會議，希望重點討論加薩公衛危機，但針對醫院的攻擊成為討論主要內容。官員們表示，他們接獲通報，蘭提西醫院（Rantisi Hospital）及希法醫院（Al-Shifa Hospital）附近10日發生戰鬥。

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）則表示，哈瑪斯的主要指揮總部就在西法醫院下方，他批評聯合國與安理會從哈瑪斯領袖那裡收到「每一則資訊」，卻未能譴責哈瑪斯利用醫院、救護車和醫療診所進行恐怖活動。不過，他的說法遭到哈瑪斯與院方否認。

▲加薩醫院人滿為患，醫師騎腳踏車來回各避難所治療患者。（圖／路透）



巴勒斯坦紅新月會（PRCS）秘書長吉拉尼（Marwan Jilani）告訴聯合國安理會，加薩醫院局勢惡化，成千上萬病患與尋求庇護的平民，面臨直接或間接的炮火威脅，過去24小時就有4間醫院遭到攻擊，「在迫使平民離開加薩的絕望企圖下，醫院正在被蓄意攻擊。」

聯合國官員和吉拉尼都指出，加薩醫院面臨非比尋常的挑戰，缺乏燃料、電力與藥品，迫使醫師考慮哪些患者應該優先治療，或在沒有燈光及麻醉藥的情況下開刀。由於缺乏食物、飲水與衛生，疾病正在散播。聖城醫院（al-Quds）的發電機因為燃料耗盡而停止運作，加護病房裡的患者和保溫箱裡的嬰兒都有可能死亡。

▲加薩死亡人數持續攀升。（圖／路透）



阿拉伯聯合大公國駐聯合國大使努賽貝赫（Lana Zaki Nusseibeh）說，加薩醫護創造了一個新的詞彙縮寫「W.C.N.S.F.」，指「受傷孩童，沒有家人倖存」（Wounded Child, No Surviving Family），「醫護人員告訴我們，他們擔心自己的生命安全，也擔心病人會被奪去性命。他們不知道是不是能夠撐到早上。」

在聯合國，要求立即停火、拯救受困平民、提供大規模人道主義援助的呼聲越來越大，但安理會對於決議案措辭意見分歧。中俄法等國堅持要求停火，但美國拒絕並且要求決議案必須納入以色列的自衛權利。一些外交官透露，聯合國安理會非常任理事國馬爾他（Malta）正在起草一項決議案，僅關注保護加薩兒童，確保他們獲得足夠照護。