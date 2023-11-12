載著臨盆孕婦奔醫院「竟遇死亡車禍」　車身攔腰撞爛2屍3命

▲卡洛琳奔赴醫院生產，途中卻發生死亡車禍。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

巴西26歲孕婦卡洛琳（Karolaine Vieira Palermo）懷胎9個多月，即將臨盆之際，坐著家人駕駛的汽車直奔醫院，卻在路上發生嚴重車禍，母親、她與肚子寶寶都不幸喪命。根據現場畫面，一行人乘坐的汽車斷成兩截、幾乎全毀。

G1等巴西媒體報導，這起事件發生在馬托格羅索州（Mato Grosso），8日凌晨，卡洛琳與丈夫及母親同乘一輛車，計畫前往首府庫亞巴（Cuiaba）的醫院生產，卻在國道BR-070卡塞雷斯（Caceres）路段發生事故。

巴西聯邦公路警察局（PRF）表示，由於天氣條件惡劣，卡洛琳等人的汽車失控衝入對向車道，並與迎面而來的另一輛車相撞，當場裂成兩半，其中一部分還連同乘客拋飛出去。

49歲母親伊娃涅特（Ivonete Vieira Palermo）當場身亡，卡洛琳緊急送醫後，被發現腹中嬰孩沒了生命跡象，而她也在急救幾小時後宣告不治。其丈夫成為唯一倖存者，頭部受創並且骨折，目前仍在住院治療，但已經恢復意識。

表妹瑪莉亞（Maria Julia Palermo）表示，卡洛琳的體質比一般人更容易發生血栓，導致懷孕變得十分困難，在此之前已經流產2次，「她的夢想就是成為一名母親…（但）懷孕非常困難，這就是為什麼她要冒風險去庫亞巴（生產）。」她說，家人們全都深受打擊，「大家說再見時，都希望他們帶回家族新成員，最終3個人都離開了。」