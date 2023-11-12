深受惡鄰噪音困擾！韓網友異想天開「網購10隻床蝨」　曝驚人計畫

▲南韓全國深陷床蝨擴散的疑慮之中，為此首爾市龍山區保健所派人員加強防疫工作。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近床蝨（臭蟲）所擾，繼大邱啟明大學宿舍、仁川某汗蒸幕發現床蝨的蹤跡以後，蟲害擴散至以首爾為首的首都圈。此番現象讓汗蒸幕、公共澡堂等經營業者感到困擾，無論再怎麼解釋店內沒有床蝨，消費者仍深感恐懼。不過，一名南韓民眾卻想要在網路上購買床蝨。

根據韓媒《News1》，南韓以討論二手車起家的網路論壇「BobaeDream」上最近出現一則貼文，發文者表示他在二手交易平台發現奇怪的貼文，他發現某名網友竟然異想天開、想要以3000韓元（約新台幣72元）的價格購買10隻床蝨，可透過包裹宅配至主要超商。

該名網友在內文表示，「我想要購買床蝨！正當我深受鄰居層間噪音所困擾時，剛好看到和床蝨有關的新聞，此時我彷彿抓到浮木般。我真的好想要教訓一下隔壁鄰居。在蒐集10隻床蝨之後，可以幫我放進塑膠夾鏈袋內，用宅配的方式寄過來。這樣我會非常感激。」

其他網友們對此留言表示，「雖然不虧為一個好辦法，但我覺得床蝨爬進你家寄生的可能性反而還比較高」、「假設真的讓你買到床蝨，你是想打算以什麼方式進行恐攻嗎？是按對方家門鈴後，向對方家潑灑床蝨嗎？」、「飽受層間噪音所困擾的我，能夠充分理解你的苦衷」。

▲南韓一名網友在二手拍賣網站上發文，希望有人能賣給他床蝨。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，比起床蝨寄生在建築物、大眾交通運輸內所造成的影響，在民眾內心所造成的恐懼更讓汗蒸幕（三溫暖）、公共澡堂等公眾場所的經營業者所苦。在首爾永登浦市場站附近經營三溫暖的70多歲李某哭喪著臉，他無論再怎麼向顧客解釋，卻還是無法消除民眾對於床蝨可能寄生在三溫暖的疑慮。

李某表示，其實他已經讓相關清潔業者來到三溫暖內進行消毒工作，最後卻沒有發現任何一隻床蝨，「其實在幾年前出現和床蝨有關的新聞時，也是大量噴灑殺蟲劑。我擔心如果對於床蝨的恐懼擴散，導致客人們不再上門光顧，這該怎麼辦？」

至於店內擺設沙發、抱枕的漫畫店也深受此次床蝨恐懼所擾，業者只好加強相關防疫消毒工作。一名在首爾市江南站附近經營漫畫店的業者表示，「一旦讓賣場傳出床蝨寄生的消息，恐怕會讓店內的生計受到影響，因此職員們做事時都保持高度警戒。」