　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

深受惡鄰噪音困擾！韓網友異想天開「網購10隻床蝨」　曝驚人計畫

▲▼南韓全國深陷床蝨擴散的疑慮之中，為此首爾市龍山區保健所派人員加強防疫工作。（圖／CFP）

▲南韓全國深陷床蝨擴散的疑慮之中，為此首爾市龍山區保健所派人員加強防疫工作。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近床蝨（臭蟲）所擾，繼大邱啟明大學宿舍、仁川某汗蒸幕發現床蝨的蹤跡以後，蟲害擴散至以首爾為首的首都圈。此番現象讓汗蒸幕、公共澡堂等經營業者感到困擾，無論再怎麼解釋店內沒有床蝨，消費者仍深感恐懼。不過，一名南韓民眾卻想要在網路上購買床蝨。

根據韓媒《News1》，南韓以討論二手車起家的網路論壇「BobaeDream」上最近出現一則貼文，發文者表示他在二手交易平台發現奇怪的貼文，他發現某名網友竟然異想天開、想要以3000韓元（約新台幣72元）的價格購買10隻床蝨，可透過包裹宅配至主要超商。

該名網友在內文表示，「我想要購買床蝨！正當我深受鄰居層間噪音所困擾時，剛好看到和床蝨有關的新聞，此時我彷彿抓到浮木般。我真的好想要教訓一下隔壁鄰居。在蒐集10隻床蝨之後，可以幫我放進塑膠夾鏈袋內，用宅配的方式寄過來。這樣我會非常感激。」

其他網友們對此留言表示，「雖然不虧為一個好辦法，但我覺得床蝨爬進你家寄生的可能性反而還比較高」、「假設真的讓你買到床蝨，你是想打算以什麼方式進行恐攻嗎？是按對方家門鈴後，向對方家潑灑床蝨嗎？」、「飽受層間噪音所困擾的我，能夠充分理解你的苦衷」。

▲▼南韓一名網友在二手拍賣網站上發文，希望有人能賣給他床蝨。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓一名網友在二手拍賣網站上發文，希望有人能賣給他床蝨。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，比起床蝨寄生在建築物、大眾交通運輸內所造成的影響，在民眾內心所造成的恐懼更讓汗蒸幕（三溫暖）、公共澡堂等公眾場所的經營業者所苦。在首爾永登浦市場站附近經營三溫暖的70多歲李某哭喪著臉，他無論再怎麼向顧客解釋，卻還是無法消除民眾對於床蝨可能寄生在三溫暖的疑慮。

李某表示，其實他已經讓相關清潔業者來到三溫暖內進行消毒工作，最後卻沒有發現任何一隻床蝨，「其實在幾年前出現和床蝨有關的新聞時，也是大量噴灑殺蟲劑。我擔心如果對於床蝨的恐懼擴散，導致客人們不再上門光顧，這該怎麼辦？」

至於店內擺設沙發、抱枕的漫畫店也深受此次床蝨恐懼所擾，業者只好加強相關防疫消毒工作。一名在首爾市江南站附近經營漫畫店的業者表示，「一旦讓賣場傳出床蝨寄生的消息，恐怕會讓店內的生計受到影響，因此職員們做事時都保持高度警戒。」

ET快訊
6中國人被綁架　菲律賓警方尋獲「反銬遺體」
點名藍心湄、陳美鳳沒來入厝趴！　楊繡惠被網罵霸氣回嗆
盧秀燕怒轟台中3大建設零補助：咱比別人卡細漢？
護理師「國考門檻突降」引基層不滿！薛瑞元：不知道邏輯在哪裡
生過2孩！辣媽穿比基尼「參加健美比賽」炸出螞蟻腰
iPhone16 Pro動態島取消？　打孔渲染圖曝光
爛家長教出爛小孩！全班面前飆罵小六生　班導被錄音慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸政府軍戰機墜毀　反抗軍宣稱擊落

聯合國證實　加薩與西岸醫療設施「已遭攻擊逾250次」　

首飛爆炸收場　SpaceX史上最大火箭星艦最快17日再次試射

劫車下秒現世報！17歲搶匪剛跳上車「倒地猝死」　詭異畫面曝

笨賊行竊後「頭卡天花板」！身體吊在半空中　嚇到尿失禁

從垂死母親體內拉出寶寶！加薩醫忙救人　醫院卻被以軍坦克包圍

北海道發布本季首次大雪警報！　58公分積雪嚇壞民眾

拜習會15日登場　德媒：美中各有所需「首重緩解緊張」

深受惡鄰噪音困擾！韓網友異想天開「網購10隻床蝨」　曝驚人計畫

哈瑪斯血洗防空洞！「32歲女遭射殺」老公被俘　驚悚最後通話曝

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

和女網友開心玩著遊戲　男邀約吃飯對方秒離開

徐若熙7局飆7K無失分！　味全龍2比0獲勝戰至G7

蕭亞軒睽違6年重返大舞台！　粉看了淚目：愛妳沒有錯

柯文哲飆髒話

貓弟趁媽未注意狂舔傷口　橘貓變糾察隊踩按鈕提醒

緬甸政府軍戰機墜毀　反抗軍宣稱擊落

聯合國證實　加薩與西岸醫療設施「已遭攻擊逾250次」　

首飛爆炸收場　SpaceX史上最大火箭星艦最快17日再次試射

劫車下秒現世報！17歲搶匪剛跳上車「倒地猝死」　詭異畫面曝

笨賊行竊後「頭卡天花板」！身體吊在半空中　嚇到尿失禁

從垂死母親體內拉出寶寶！加薩醫忙救人　醫院卻被以軍坦克包圍

北海道發布本季首次大雪警報！　58公分積雪嚇壞民眾

拜習會15日登場　德媒：美中各有所需「首重緩解緊張」

深受惡鄰噪音困擾！韓網友異想天開「網購10隻床蝨」　曝驚人計畫

哈瑪斯血洗防空洞！「32歲女遭射殺」老公被俘　驚悚最後通話曝

小S「床戰吳慷仁」公公看了激賞！　她緊張問：爸你不尷尬嗎？

緬甸政府軍戰機墜毀　反抗軍宣稱擊落

41歲男肚子痛竟是「類癌」上身！醫曝10大常見症狀：易誤認其他疾病

快訊／陳吉仲台中催票　大嘆為雞蛋下台「全世界沒有首長一樣」

網傳遭周興哲排擠！陳昊森出面「公開私下對談」曝真相

6中國人被綁架近兩周　菲律賓警方尋獲「反銬遺體」

裕隆城助攻！　新店豪宅屋主買9年轉手增值1200萬

楊繡惠點名藍心湄、陳美鳳沒來入厝趴！被網罵「讓人不喜歡」霸氣回嗆

被8子女送養老院！老婦生前無人探望　悲傷1要求「喊我媽媽」

《種豆得豆》李光洙遭爆「對都敬秀狂飆髒話」！他慌了：幹嘛提這

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

人妻淚訴「老公和我親媽搞上！」

他好心借手機聯繫父母！慘遭12歲童盜走16萬

化妝回春太驚人　媽媽變女兒

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

男不孕症女友卻懷孕！DNA報告傻眼

快訊／美軍軍機在地中海墜毀！

入住飯店眉角多　空姐：床底下最危險

場上突倒地！迦納前國腳「比賽中猝死」

冰島火山「最快幾小時內噴發」！驚見巨大裂縫　緊急撤村

女遭大白鯊猛咬頭部　牙齒卡在頭骨上

「生化女」手臂打電話　全身植入52物

以色列人怒了！數千人上街要政府「先救人質」

更多熱門

相關新聞

不想再被教召！他「心裡住女孩」勝訴免回營

不想再被教召！他「心裡住女孩」勝訴免回營

南韓一名「心裡住著小女孩」的跨性別女性（男跨女），2016年曾入伍服役，途中因為性別認同問題而轉為替代役，然而當他退伍後卻又收到來自國家的兵單，要求他接受預備役訓練（類似教召），他以接受女性荷爾蒙注射為由拒絕，全案訴諸法庭，最後獲判勝訴。

南韓擬廢「919軍事協議」　將和美防長協商

南韓擬廢「919軍事協議」　將和美防長協商

日本男校辦「正妹選拔」　他一雙美腿暈翻粉絲

日本男校辦「正妹選拔」　他一雙美腿暈翻粉絲

日本明治牛奶驗出動物用藥　回收逾4.4萬瓶

日本明治牛奶驗出動物用藥　回收逾4.4萬瓶

韓國遊行挺哈瑪斯　問拜登「今殺幾個孩子」

韓國遊行挺哈瑪斯　問拜登「今殺幾個孩子」

關鍵字：

日韓要聞南韓床蝨臭蟲

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

最美變性僧侶「下海拍AV」：快樂能讓人成佛！

餵豬突中風昏倒！男遭家豬「啃食下體」

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

iPhone出現5症狀快備份！離死機不遠

哪種男女關係最容易變砲友？專家揭「2種人最危險」

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

單身3年多交女友　30歲男做一半卻軟掉

翁反對大樓加裝電梯　蓋好又想搭

李佳穎床戲晃動畫面網驚：能播嗎

訊息加2字「秒變老人」！一票人認愛用

快訊／黃湘怡證實再婚洋男！

快訊／遭拱請客！高雄男酒後一刀砍死麻吉

不解小孩都爸媽接送！過來人嘆2原因

楊繡惠爸點名「藍心湄陳美鳳怎沒來入厝趴」

遭房東性侵！她喊「生理期來」仍受害

更多

最夯影音

更多
霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗
金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面