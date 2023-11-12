劫車下秒現世報！17歲搶匪剛跳上車「倒地猝死」　詭異畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西聖保羅發生一起詭異事件，一名17歲少年和同夥在路上持槍劫走一名騎士的摩托車，犯案後上車準備離開現場，未料騎沒多久不明原因倒地身亡，過程全被監視器拍下。

根據《每日郵報》，監視器畫面可見，17歲少年戈多伊（Iury Gustavo da Silva Godoy）7日和一名同夥騎著一輛摩托車，在路上攔住一名66歲男性騎士，兩人先是下車包圍男子，翻遍他的口袋後拔下他的安全帽，要求他下車。

男子被迫棄車，舉起雙手求饒後消失在畫面外，穿黃色外套的同夥於是騎上劫來的摩托車先走一步，戈多伊馬上跨上原本的摩托車打算跟上，但發動不到3秒就往右側摔倒在地，整起事件過程不到30秒。

▲ 戈多伊和同夥強行劫車，騎車欲離開時突然倒地。（圖／翻攝自臉書）

摩托車車主事後向警方指控，嫌犯當時用槍抵著他的臉，令他不得不交出車子。而戈多伊倒地後，一名不知情的汽車駕駛路過時本想幫忙，後來卻被警告他是強盜。

醫護人員獲報趕到現場為戈多伊治療，但他仍宣告死亡，死因不明。警方已經著手調查這起涉及搶劫及可疑死亡的案件，已知戈多伊當時乘坐的摩托車登記在他祖父名下，並查獲一把仿造槍，但他的同夥仍未落網。

這段監視器影片短短3天累積逾91萬次觀看，引發當地網友熱烈討論，「願所有通竊的人都受到相同懲罰」、「我為被偷的摩托車默哀1分鐘」、「希望那位騎士能找回摩托車」、「神聖的正義」、「希望摩托車會修好」。