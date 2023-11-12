入住飯店眉角多！空姐揭「房間最該檢查的地方」：床底下最危險

▲下榻飯店時，除了檢查房間的床單、電器、馬桶外，也要多加留意床底下的空間。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

外出旅遊時，總會想在飯店裡舒服地睡上一覺，但有空姐提醒，除了檢查房間裡的床單、廁所、電器外，更該注意的是床底下有沒有「意外的驚喜」。據了解，在墨西哥某間旅館中，就曾有清潔人員在床底下發現一具放了至少一星期的屍體。

根據泰媒《Sanook》報導，一名空姐分享了自己由於工作關係，經常入住不同飯店的經驗。她表示，為了住房的安全，入住時要考慮房間裡的一切，例如床單、電視、冰箱、插座等等，但很多人都會遺漏床底下的位置，因此當她進到房間時，第一步驟會先將水瓶丟進床底下，觀察它是否能從另一邊滾出來，確認下方沒有任何異物阻擋。

空姐進一步說明，丟水瓶不僅可以檢測有沒有人躲在床底下，也能了解到這間房間是否乾淨，如果清潔不徹底，床底下就可能有前房客留下的頭髮、保險套、菸蒂、食品包裝紙等等，或是成為螞蟻、蟑螂等動物的窩，進而引起過敏反應、傳染病的問題。

空姐也提到，更危險的是，飯店床底下還可能藏有武器、興奮劑等非法物品。而過去就曾有過，某遊客於飯店床下發現腐爛屍體，也有清潔人員挖出床底下發出異味的塑膠袋。因此為了有效保護自己，在入住飯店時應多加留意床底，以保障住宿期間的安全。

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