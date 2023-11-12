　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓海巡遭38艘陸船圍堵　「貓捉老鼠」激烈對峙4小時

▲▼中國部署38艘船隻，阻撓菲律賓補給船前往愛尤銀礁。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國部署38艘船隻阻撓菲律賓補給船前往愛尤銀礁。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者任庭儀／編譯

菲律賓海岸防衛隊（PCG）11日指控，中國10日在南海爭議海域部署38艘船艦，騷擾前往執行補給任務的菲律賓船隻，甚至發射高壓水柱強迫改變航道，雙方在公海對峙長達4小時。

綜合《美聯社》、菲律賓CNN報導，PCG發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，他們10日前往愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）進行例行補給任務，卻遭「大規模」中國船隻阻撓，其中28艘來自中國海上民兵（CMM）、5艘來自中國海警，以及5艘海軍船隻，總計38艘船，是數量最多的一次。

美聯社記者當時就在菲律賓海巡隊船隻上，目睹洶湧海浪中「貓捉老鼠」的驚險畫面，這場衝突長達4小時。對峙最激烈時，中方船艦向一艘菲律賓運送補給的船隻發射高壓水柱，企圖迫使運補船改變航道但未成功，菲國最後將物資送給馬德雷山號登陸艦（BRP Sierra Madre），完成任務並平安駛離。

▲▼中國部署38艘船隻，阻撓菲律賓補給船前往愛尤銀礁。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓當局11日在聲明中指控，中國採取無端脅迫和危險行為，阻礙菲律賓合法、例行的補給任務。中方的行為不僅使菲國人民的生命陷於危險，也讓人懷疑中國先前呼籲和平對話的誠意。

針對菲國指控，中國海警局則回應，中國擁有包含愛尤銀礁在內南沙群島及附近海域「無可爭辯的主權」，菲方的行為已侵犯中國領土主權，敦促馬尼拉立即停止侵權行為。

ET快訊
獨／看Coldplay「踩腳踏車發電」　團員下台揮手道謝！鐵
宋楚瑜酸「某先生」讓國民黨被下架　馬辦回嗆宋2000年害綠上
囚少女賣淫！　關廁所燙菸蒂、熱熔膠條凌虐
快訊／台灣內戰擊退麟洋　李哲輝、楊博軒奪南韓大師賽金牌
搭機掉出一隻手　吳宗憲鎮定：我把布掀開放回去
台中計程車車隊喊「取消酒駕吊照」　連同業也不挺
分手Joeman後「非常崩潰」！妮婭首吐心聲：每天起床都好空
快訊／國道3號旁大火！　「黑色巨煙」竄天際
快訊／新北警局長震怒！　「送宵夜」所長慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北海道發布本季首次大雪警報！　58公分積雪嚇壞民眾

拜習會15日登場　德媒：美中各有所需「首重緩解緊張」

深受惡鄰噪音困擾！韓網友異想天開「網購10隻床蝨」　曝驚人計畫

哈瑪斯血洗防空洞！「32歲女遭射殺」老公被俘　驚悚最後通話曝

載著臨盆孕婦奔醫院「竟遇死亡車禍」　車身攔腰撞爛2屍3命

泰國曼谷鬧區槍手朝大學生開槍　女老師額頭中彈亡

菲律賓海巡遭38艘陸船圍堵　「貓捉老鼠」激烈對峙4小時

大白鯊突現身！女潛水「頭部遭猛啃」　牙齒卡在頭骨上

她靠化妝「瞬間回春」對比太驚人！　粉絲傻眼：媽媽變女兒

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客　被逮5次還是老鴇抓回

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

和女網友開心玩著遊戲　男邀約吃飯對方秒離開

徐若熙7局飆7K無失分！　味全龍2比0獲勝戰至G7

蕭亞軒睽違6年重返大舞台！　粉看了淚目：愛妳沒有錯

柯文哲飆髒話

貓弟趁媽未注意狂舔傷口　橘貓變糾察隊踩按鈕提醒

北海道發布本季首次大雪警報！　58公分積雪嚇壞民眾

拜習會15日登場　德媒：美中各有所需「首重緩解緊張」

深受惡鄰噪音困擾！韓網友異想天開「網購10隻床蝨」　曝驚人計畫

哈瑪斯血洗防空洞！「32歲女遭射殺」老公被俘　驚悚最後通話曝

載著臨盆孕婦奔醫院「竟遇死亡車禍」　車身攔腰撞爛2屍3命

泰國曼谷鬧區槍手朝大學生開槍　女老師額頭中彈亡

菲律賓海巡遭38艘陸船圍堵　「貓捉老鼠」激烈對峙4小時

大白鯊突現身！女潛水「頭部遭猛啃」　牙齒卡在頭骨上

她靠化妝「瞬間回春」對比太驚人！　粉絲傻眼：媽媽變女兒

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客　被逮5次還是老鴇抓回

有詭！門窗掛滿黑色布簾「人潮不斷」　警破妞妞職業賭場拘10人

仇恨值高！陳時中列不分區遭醫界反彈　薛瑞元：他過去3年防疫有貢獻

史上第60次滿場！中職總冠軍賽決勝G7　龍猿爭冠各有重要意義

中信盃黑豹旗／味全陳冠偉超強後援　昔日教頭爆料高中是強投豪打

闊別六年再度來台演出！Coldplay發文「謝謝高雄♥」　唱滿近2小時

頭款不夠　想買小套房「收租存錢」大票挺！專家愣：要想清楚

北海道發布本季首次大雪警報！　58公分積雪嚇壞民眾

高雄發財了！Coldplay加持「六合夜市復活擠爆」　業績大漲3成

入秋首波大陸冷氣團周四強襲！急凍3天　最低溫探11度

宋楚瑜酸「某先生」讓國民黨被下架　馬辦回嗆宋2000年害綠上台

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

人妻淚訴「老公和我親媽搞上！」

他好心借手機聯繫父母！慘遭12歲童盜走16萬

化妝回春太驚人　媽媽變女兒

男不孕症女友卻懷孕！DNA報告傻眼

快訊／美軍軍機在地中海墜毀！

被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客

場上突倒地！迦納前國腳「比賽中猝死」

入住飯店眉角多　空姐：床底下最危險

冰島火山「最快幾小時內噴發」！驚見巨大裂縫　緊急撤村

「生化女」手臂打電話　全身植入52物

以色列人怒了！數千人上街要政府「先救人質」

泰鬧區槍手朝大學生開槍　女額頭中彈亡

更多熱門

相關新聞

中國阻菲律賓南海運補　部署38艘船創紀錄

中國阻菲律賓南海運補　部署38艘船創紀錄

發錢了！泰國電子錢包每人1萬救經濟

發錢了！泰國電子錢包每人1萬救經濟

台灣上萬保育龜被吃掉！大陸龜商「跨海下單」

台灣上萬保育龜被吃掉！大陸龜商「跨海下單」

男不孕症女友卻懷孕！DNA報告傻眼

男不孕症女友卻懷孕！DNA報告傻眼

泰男「水蛭鑽入眼」　狂吸血30分鐘拔不出

泰男「水蛭鑽入眼」　狂吸血30分鐘拔不出

關鍵字：

東南亞要聞菲律賓中國南海爭議愛尤銀礁

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

最美變性僧侶「下海拍AV」：快樂能讓人成佛！

餵豬突中風昏倒！男遭家豬「啃食下體」

iPhone出現5症狀快備份！離死機不遠

犬刑伺候　性侵犯被比特犬咬爛下體

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

單身3年多交女友　30歲男做一半卻軟掉

翁反對大樓加裝電梯　蓋好又想搭

李佳穎床戲晃動畫面網驚：能播嗎

訊息加2字「秒變老人」！一票人認愛用

哪種男女關係最容易變砲友？專家揭「2種人最危險」

快訊／遭拱請客！高雄男酒後一刀砍死麻吉

不解小孩都爸媽接送！過來人嘆2原因

快訊／黃湘怡證實再婚洋男！

楊繡惠爸點名「藍心湄陳美鳳怎沒來入厝趴」

遭房東性侵！她喊「生理期來」仍受害

更多

最夯影音

更多
霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗
金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面