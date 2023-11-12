菲律賓海巡遭38艘陸船圍堵　「貓捉老鼠」激烈對峙4小時

▲中國部署38艘船隻阻撓菲律賓補給船前往愛尤銀礁。（圖／達志影像／美聯社，下同）



實習記者任庭儀／編譯

菲律賓海岸防衛隊（PCG）11日指控，中國10日在南海爭議海域部署38艘船艦，騷擾前往執行補給任務的菲律賓船隻，甚至發射高壓水柱強迫改變航道，雙方在公海對峙長達4小時。

綜合《美聯社》、菲律賓CNN報導，PCG發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，他們10日前往愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）進行例行補給任務，卻遭「大規模」中國船隻阻撓，其中28艘來自中國海上民兵（CMM）、5艘來自中國海警，以及5艘海軍船隻，總計38艘船，是數量最多的一次。

美聯社記者當時就在菲律賓海巡隊船隻上，目睹洶湧海浪中「貓捉老鼠」的驚險畫面，這場衝突長達4小時。對峙最激烈時，中方船艦向一艘菲律賓運送補給的船隻發射高壓水柱，企圖迫使運補船改變航道但未成功，菲國最後將物資送給馬德雷山號登陸艦（BRP Sierra Madre），完成任務並平安駛離。

菲律賓當局11日在聲明中指控，中國採取無端脅迫和危險行為，阻礙菲律賓合法、例行的補給任務。中方的行為不僅使菲國人民的生命陷於危險，也讓人懷疑中國先前呼籲和平對話的誠意。

針對菲國指控，中國海警局則回應，中國擁有包含愛尤銀礁在內南沙群島及附近海域「無可爭辯的主權」，菲方的行為已侵犯中國領土主權，敦促馬尼拉立即停止侵權行為。