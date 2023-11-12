真主黨「動用新武器」攻擊以色列　以軍警告：黎巴嫩將付出代價

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）11日發表談話。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）11日表示，真主黨近期使用新型武器加大打擊以色列的力道，攻擊以色列境內新目標，承諾對抗敵人的戰線將保持活躍。

路透報導，這是納斯拉勒自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月開戰以來的第二次公開談話，稱真主黨的行動次數、目標規模數量以及武器種類都有「數量上的改善」。

納斯拉勒說，組織首次動用武裝無人機與布爾坎飛彈（Burkan missiles），此種飛彈可攜帶300公斤至500公斤酬載。他也提到，真主黨首次襲擊以色列北部城鎮謝莫納城（Kiryat Shmona），以報復以色列本月空襲炸死3名女孩及其祖母的事件。

在這不久之後，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）警告，真主黨正在把黎巴嫩捲入一場可能發生的戰爭，付出代價的人將會是黎巴嫩公民，「我們在加薩所做的事情，也可以在（黎巴嫩首都）貝魯特做。」

自從以哈戰爭爆發以來，真主黨與以色列在以黎邊境地區頻繁發生衝突，引發外界對更廣泛地區衝突的擔憂。