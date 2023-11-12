性侵犯「慘遭犬刑」比特犬咬爛下體！　黑幫私刑畫面瘋傳

▲一名男子被指控性侵，慘遭黑幫「犬刑」。畫面經過馬賽克與黑白處理。（圖／翻攝X@Eco1_LVM）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥一名男子被指控性侵女性，遭到當地黑幫「私刑」處理，只見他全身赤裸、躺在大街上痛苦扭動，生殖器被一隻比特犬瘋狂撕咬，最後私密處只剩下一片血肉模糊，恐怖畫面在社群媒體上瘋傳。

被指控性侵的男子年約30多歲，被上銬後壓制在地，他不斷尖叫「住手，現在從我身上滾開！滾開！」結果反而被破布塞住嘴巴，再也無法呼救，慘遭比特犬撕咬生殖器。與此同時，5名男子冷眼圍觀，旁邊還有第二隻比特犬，但並未加入攻擊。

根據《每日郵報》及多間墨西哥媒體，這起事件2019年8月發生在墨西哥市（Mexico City），但相關畫面近期又開始流傳，因而獲得媒體報導。目前尚不清楚，男子遭犬刑後是否存活下來。

墨西哥媒體當時報導稱，這裡每天都有數十名女性遭到性侵，而近年「墨西哥犯罪集團使用的酷刑手段越來越殘忍」，此類攻擊變得「越來越頻繁」。媒體認為，黑幫公布影片，是為了警告潛在性侵犯，但也有說法指出，事件可能還涉及毒品利益及幫派鬥爭。

《鏡報》報導，墨西哥被視為全球最惡名昭彰的謀殺之都之一，根據墨西哥統計局（INEGI）統計，該國2022年一共發生3萬2223起謀殺案，性侵率為每10萬人發生13.95起案件，而這僅是官方紀錄，實際數字恐怕更高。