埃及出土3千年古墓滿牆神祕咒語　招募毒蛇當「墓地守護神」

實習記者任庭儀／編譯
考古人員近日在開羅以南的阿布西爾（Abusir）發現一座神祕古墓，歷史可追溯至西元前1000年，這座古墓的牆上佈滿一連串奇特的咒語，用以保護墳墓的主人不被毒蛇咬傷，並將蛇描繪成墓地的守護神。
根據土耳其《考古新聞》（Arkeonews）報導，捷克埃及學研究所（Czech Institute of Egyptology）的考古人員10日表示，在阿布西爾遺址進行挖掘作業時，發現一座歷史悠久的古墓，建立至今約有3000年。阿布西爾遺址以廣大的古墓遺跡與金字塔群聞名，據傳曾埋葬古王國時期王朝高官與軍事指揮官。這項新發現有助於揭示古埃及西元前5世紀至6世紀動盪時期的信仰與宗教儀式。
這座古墓長約3公尺、深度14公尺，是一座規模中等、裝飾華麗的豎穴墓，整體以石灰岩為主，墓主是一名叫做傑胡提姆哈特（Džehutiemhat）的皇家書記員。研究人員分析墓中骨骼發現，傑胡提姆哈特死時僅25歲，非常年輕，他患有急性骨質疏鬆症，推斷是工作導致的「職業病」。
Snake bite spell protects this 6th century BC tomb in Egypt— Science Academy (@Academ18Academy) November 7, 2023
Archaeologists at the Czech Institute of Egyptology (CIE) have found an ancient tomb with magic spells that protect the tomb’s occupant against snake bites, Newsweek reported. https://t.co/L8xiQfltMW
值得注意的是，這座墓室牆上佈滿銘文、圖畫與象形文字，其中北牆上罕見地刻滿一系列用於「防止蛇咬傷」的咒語。研究人員指出，當時亡者所處的年代，毒蛇是一種持續性的威脅，這些咒語能提供強大的保護作用，更有招募蛇當作亡者與其墓地守護神的意圖在。
不只如此，墓室中央擺放一座巨大的石棺，同樣裝飾著象形文字與神祇畫像，部分銘文摘自《亡靈書》第178章的禮拜儀式，《亡靈書》是古埃及最重要的宗教文獻集，時人認為這些文字可以保護與幫助亡者通往來世。
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