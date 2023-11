埃及出土3千年古墓滿牆神祕咒語　招募毒蛇當「墓地守護神」

實習記者任庭儀/編譯

考古人員近日在開羅以南的阿布西爾(Abusir)發現一座神祕古墓,歷史可追溯至西元前1000年,這座古墓的牆上佈滿一連串奇特的咒語,用以保護墳墓的主人不被毒蛇咬傷,並將蛇描繪成墓地的守護神。

根據土耳其《考古新聞》(Arkeonews)報導,捷克埃及學研究所(Czech Institute of Egyptology)的考古人員10日表示,在阿布西爾遺址進行挖掘作業時,發現一座歷史悠久的古墓,建立至今約有3000年。阿布西爾遺址以廣大的古墓遺跡與金字塔群聞名,據傳曾埋葬古王國時期王朝高官與軍事指揮官。這項新發現有助於揭示古埃及西元前5世紀至6世紀動盪時期的信仰與宗教儀式。

這座古墓長約3公尺、深度14公尺,是一座規模中等、裝飾華麗的豎穴墓,整體以石灰岩為主,墓主是一名叫做傑胡提姆哈特(Džehutiemhat)的皇家書記員。研究人員分析墓中骨骼發現,傑胡提姆哈特死時僅25歲,非常年輕,他患有急性骨質疏鬆症,推斷是工作導致的「職業病」。

