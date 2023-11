芬蘭前正妹總理最新動向曝光　曾跪地熱舞掀涉毒風波

▲馬林在2023年4月議會大選中落敗。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

芬蘭前總理馬林(Sanna Marin)在2019年以34歲之姿贏得大選成為全球最年輕國家領導人,儘管她歷經開趴熱舞爭議後敗選下台,但她的一舉一動仍是外界關注焦點。依據芬蘭媒體Ilta-Sanomat取得的消息,馬林目前正在寫書。

福斯新聞報導,馬林所寫的這本書書名為《輪到我們了:新一代無畏領導》(Our Turn: Fearless Leadership for a New Generation,暫譯),目前尚未完成,也還沒有出版發行日期的相關資訊。但消息人士指出,美國公司William Morris Endeavor正在洽談版權相關事宜,國際版權競標可能已經在進行中。

在這則消息傳出之前,馬林剛與美國公司Range Media Partners正式簽約,協助她在電視、電影、品牌合作等方面尋找潛在機會。她前陣子也曾出席巴黎時裝周。

▲馬林私下也和不少年輕人一樣,喜歡參加派對和音樂節。(圖/翻攝自IG/@sannamarin)

馬林是芬蘭中間偏左的社會民主黨成員,自2019年起擔任總理,直到今年6月敗選下台,任內領導芬蘭度過新冠疫情期間以及俄羅斯2022年入侵烏克蘭,推動芬蘭加入北約(NATO)。

依據先前報導,馬林私下也和不少年輕人一樣,喜歡參加派對和音樂節。就在去年,一段她和友人在家中穿著黑色吊帶背心在鏡頭前跪地熱舞的畫面外流,形象遭重創,反對黨也質疑她在派對中吸毒,引發風波。

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw