馬戲團獅子脫逃「大街閒晃」直擊畫面曝光　當局警告別出門

▲獅子從馬戲團逃脫之後,在大街上閒晃。(圖/翻攝自X,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

義大利羅馬附近城鎮的馬戲團獅子11日脫逃之後,在社區大街上遊蕩徘徊,依據當地居民拍攝到的畫面,獅子從車子旁邊走過,人獅之間的距離似乎相當接近,引發恐慌。當地居民被告知周六不要出門,目前獅子已被抓住,相關單位正在調查獅子當初是如何逃脫。

太陽報報導,這隻獅子名叫金巴(Kimba),是當地羅尼羅勒馬戲團(Rony Roller)的獅子,但周六卻突然失蹤,在羅馬附近的拉迪斯波利(Ladispoli)居民被告知不要外出。依據社群媒體流傳的直擊影片,獅子在街上閒晃,有人拍攝到金巴從他們的車子旁邊走過,也有人拍到牠走在建築物旁的身影。

Welcome to Ladispoli pic.twitter.com/VHmKTn9hSA

報導提到,其實早在下午就有3名獸醫使用鎮靜劑射向獅子,但金巴隨後站起離去。在接下來數小時,當地警方與馬戲團工作人員持續追捕,並於晚間8時30分左右注射第2次鎮靜劑,但金巴仍再次站起來,瘸著腳走掉。

直到晚間10時,也就是金巴脫逃約7個小時之後,牠才被抓到。相關單位正在調查牠當初是如何從馬戲團籠子逃脫。

WATCH: Lion casually walking in an Italian town of Ladispoli pic.twitter.com/Y6momx7Zth