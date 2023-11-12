馬戲團獅子脫逃「大街閒晃」直擊畫面曝光　當局警告別出門

▲獅子從馬戲團逃脫之後，在大街上閒晃。（圖／翻攝自X，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利羅馬附近城鎮的馬戲團獅子11日脫逃之後，在社區大街上遊蕩徘徊，依據當地居民拍攝到的畫面，獅子從車子旁邊走過，人獅之間的距離似乎相當接近，引發恐慌。當地居民被告知周六不要出門，目前獅子已被抓住，相關單位正在調查獅子當初是如何逃脫。

太陽報報導，這隻獅子名叫金巴（Kimba），是當地羅尼羅勒馬戲團（Rony Roller）的獅子，但周六卻突然失蹤，在羅馬附近的拉迪斯波利（Ladispoli）居民被告知不要外出。依據社群媒體流傳的直擊影片，獅子在街上閒晃，有人拍攝到金巴從他們的車子旁邊走過，也有人拍到牠走在建築物旁的身影。

Welcome to Ladispoli pic.twitter.com/VHmKTn9hSA — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) November 11, 2023

| Más imágenes de un león que se escapó de un circo en Italia y deambula tranquilo por las calles de Ladispoli. pic.twitter.com/aJLfgZDyg1 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 11, 2023

報導提到，其實早在下午就有3名獸醫使用鎮靜劑射向獅子，但金巴隨後站起離去。在接下來數小時，當地警方與馬戲團工作人員持續追捕，並於晚間8時30分左右注射第2次鎮靜劑，但金巴仍再次站起來，瘸著腳走掉。

直到晚間10時，也就是金巴脫逃約7個小時之後，牠才被抓到。相關單位正在調查牠當初是如何從馬戲團籠子逃脫。