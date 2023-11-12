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以色列人怒了！數千人上街要政府「先救人質」　開戰來最大示威潮

▲▼ 以色列人聚集特拉維夫，呼籲政府積極解救人質。（圖／路透）

▲ 以色列人聚集特拉維夫，呼籲政府積極解救人質。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列首都特拉維夫（Tel Aviv）已經連續2周有數千人上街，聚集在中央軍事總部前，抗議政府不夠積極解救被困加薩的200多名人質，11日更爆發開戰以來最大示威人潮，呼籲政府採取更多努力。

根據《紐約時報》，數千名示威者11日晚間聚集在特拉維夫中央軍事總部前，高舉印著人質照片的海報，表達對政府消極態度的失望情緒，並聽家屬講述失去親人的遭遇。自哈瑪斯10月7日突襲造成1200人死亡後，這是以色列規模最大的一場集會。

被哈瑪斯等巴勒斯坦團體挾持的200多名人質包括士兵及平民，其中不乏老弱婦孺。哈瑪斯截至目前釋放4人，以軍救出1人。儘管美國與卡達為尋求人質獲釋持續談判，但目前未達成任何協議。以色列人開始質疑政府不夠積極，要求努力解救人質。

30歲女子韋斯（Omer Waiss）受訪透露，她65歲的母親茱蒂絲（Judith Waiss）被關押在加薩，「我們從人民的動員中得到些微安慰。不是政府，是人民。」56歲示威者杜夫勒（Yoav Dovrat）指出，儘管政府聲稱努力確保人質獲釋，但他認為，領導人並未將其視為當務之急。

▲▼ 以色列人聚集特拉維夫，呼籲政府積極解救人質。（圖／路透）

▲ 數千民眾走上街頭。（圖／路透）

外媒8日曾披露，以色列與哈瑪斯先前幾乎達成一項在10月底釋放多達50名人質的協議，但談判在以軍10月27日對加薩發動地面入侵後中斷。

50歲示威者貝克（Yasmine Becker）認為，以色列在加薩的軍事行動並非確保人質獲釋的正確方式。

76歲民眾札哈維（Amram Zahavi）更指出，地面入侵甚至可能威脅人質性命，且就算軍方找到人質，劫持者可能在他們獲救之前滅口，認為總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和戰時內閣部長、前國防部長甘茨（Benny Gantz）對待人質問題不夠迫切。

這場集會上許多示威者也參與此前持續數月的抗議活動，反對極右翼納坦雅胡政府及其在戰前推動的司法改革。杜夫勒表示，抗議司法改革與呼籲解救人質的集會訴求雖略有不同，「但我希望能夠帶來同樣的結果，也就是政府更迭，而且愈快愈好。」

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