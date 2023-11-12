拜登在公墓迷路！替烈士獻花「來回踱步」　賀錦麗瘋狂忍笑

▲拜登出席退伍軍人節活動，卻在台上大迷路。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登11日前往阿靈頓國家公墓參加退伍軍人節紀念活動，並向長眠於此的無名烈士獻花，然而他致上花圈後，竟當場在台上「迷路」，先是退後幾步，轉過身，並重複相同動作，經過一陣混亂，一名儀隊士兵尷尬地用手指向副總統賀錦麗，拜登才趕緊走回她身邊。影片曝光後，拜登的糊塗行徑也再度引發在野黨的批評。

Joe Biden is lost again. pic.twitter.com/vhXdvScejP — PressTV Extra (@PresstvExtra) November 11, 2023

阿靈頓國家公墓是美國最大軍事公墓，有多達40萬名曾在前線為國奮戰的退伍軍人及其直系親屬安息於此。11月11日適逢美國退伍軍人節，當局也在阿靈頓國家公墓舉辦紀念活動，美國總統拜登與副總統賀錦麗則一同出席。

根據《紐約郵報》報導，拜登代表獻花給失蹤或是身分不明的無名烈士，然而當他在儀隊士兵的協助下，將大型花圈放在架子上後，卻突然放空數秒，並在身上比了十字，隨後又盯著一旁的士兵，再度呆站數秒。

▲拜登努力用眼神向一旁的儀隊士兵求助。（圖／達志影像／美聯社）

拜登無所適從地轉身向後，但是明顯慌了手腳，不知該何去何從，於是又再度轉身往回走，走到花圈旁，並用眼神向儀隊士兵求救，直接在台上「大迷路」。尷尬的士兵只好伸出右手，指向賀錦麗所在位置，暗示拜登可以回到原位，站在賀錦麗身旁。這時拜登才連忙尷尬轉身，快步走回賀錦麗身旁。

包含賀錦麗、退伍軍人事務部長麥可多諾（Denis McDonough）在內，在場所有目睹一切的人都忍不住憋笑，只有拜登一人還狀況外。而相關影片流出後，也引發共和黨人士的抨擊。

共和黨籍的紐澤西州眾議員德魯（Jeff Van Drew）直言，「上帝救救我們吧，我們的總統竟然不知道該走去哪裡。」加州眾議員伊薩（Darrell Issa）則說，「當你覺得情況不會變得更糟糕時，竟然還會更糟糕。」選區在史泰登島的眾議員馬力奧塔基斯（Nicole Malliotakis）表示，「看到拜登總統一次又一次地出現認知障礙，我非常難過。」

不僅如此，拜登當天在活動上發表演說提到LGBTQ+議題時，竟也當眾將「LGBTQ+」拼錯字。他說，「我們已經加倍努力，確保沒有退伍軍人因為是LBTQ+，而被解雇或是剝奪應有的榮譽。」