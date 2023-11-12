哈瑪斯血洗防空洞！「32歲女遭射殺」老公被俘　驚悚最後通話曝

▲ 家屬找到歐爾與埃娜芙一起躲在防空洞裡的畫面。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列年輕夫妻歐爾（Or Levy）和埃娜芙（Eynav Elkayam Levy）10月7日參加超新星（Supernova）音樂節，在哈瑪斯闖入後躲進避難所，未料武裝份子投擲手榴彈後開槍掃射，導致埃娜芙死亡，而歐爾被俘至今逾一個月杳無音訊，留下年僅2歲的兒子和家人焦急等待。

綜合《太陽報》等外媒，33歲新創公司員工歐爾和32歲軟體公司UI/UX設計師埃娜芙育有一名2歲幼子，音樂節前一天將孩子託付給岳父岳母，開車前往南部沙漠參加音樂節，享受兩人時光，未料剛抵達活動現場不久，哈瑪斯就發動大規模突襲。

他們為躲避火箭彈逃到一處地下碉堡，一段在避難所內拍攝的影片可見兩人身影，還可看見埃娜芙正忙著傳訊息，未料武裝份子封鎖出入口，投擲手榴彈後槍斃多人。埃娜芙確認遭到射殺，遺體已尋獲並下葬，歐爾則就此失聯，據信為被俘的200多名人質之一。

▲ 兩人育有一名年僅2歲的兒子。（圖／翻攝自臉書）

歐爾40歲的兄長麥可（Michael Levy）焦急不堪，事發當天他被警報聲吵醒，打電話給爸媽時才得知歐爾和埃娜芙去參加音樂節。起初一家人努力保持冷靜，因為母親接到歐爾的聯絡稱他們正在離開現場，但歐爾很快就失聯，與母親最後通話的內容更令人毛骨悚然。

聊天紀錄顯示，歐爾傳訊息向母親稱，「我們正在回去的路上，不能說話」，母親回應他，「路上小心，可以打電話的時候再打給我」，歐爾接著說，「我們停留在防空洞裡」。

麥可透露，他們在防空洞裡打電話給母親，當母親問他們狀況如何，歐爾回答，「媽，妳不會想知道的」，未料這會成為與歐爾的最後一次對話。後來母親再次傳訊息問歐爾是否還好，卻再也沒有得到回應。

麥可指出，歐爾和母親通話10分鐘後，哈瑪斯槍手就找到他們所在的避難所，丟手榴彈並開槍，造成17人死亡並擄走4人。

▲ 歐爾與埃娜芙感情很好，喜歡公路旅行、參加音樂節。（圖／翻攝自臉書）

事發後麥可竭盡所能尋找弟弟和弟媳，找到他們在避難所裡的照片與影片，與倖存者交談，甚至看見哈瑪斯將手榴彈往內丟、綁走其中一些人的畫面，這些殘忍的資料都令他痛苦。

幾天後以軍通知，在避難所內尋獲埃娜芙的遺體，歐爾則被俘虜，但家屬對他的現況一無所知，只能祈禱他還活著。他們年僅2歲的兒子目前則由祖父母輪流照顧，但口中不斷喊著爸媽。

儘管麥可努力想找出歐爾被關押的地點，但他坦言，「我們什麼都不知道，只知道他在那裡的某個地方，可能在某條隧道裡。這太可怕了，我們感到無助、恐懼又擔心。」