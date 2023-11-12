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被騙到美國賣淫！她第一晚激戰20男客　被逮5次還是老鴇抓回

▲▼酒店小姐,賣淫。（圖／CFP）

▲一名來自委內瑞拉的女子淚訴多年前被騙到美國賣淫。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

委內瑞拉一名婦女30年前被男友騙到美國紐約，隨後護照被沒收，並遭到脅迫成為性工作者。她回憶起賣淫第一天就被要求接待20名客人，更直言那是人生中「最糟糕的一天」。

根據《紐約郵報》報導，來自委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）的51歲女性賽塔（化名）原本學習會計，並在當地的希爾頓飯店工作，隨後結識一名名叫丹尼爾的男子。墜入愛河的她，1992年帶上僅有的3000美元（約新台幣9.7萬元）存款，跟著丹尼爾一同從委內瑞拉搬到紐約，以實現「美國夢」。

丹尼爾在出發前將她介紹給自己的表妹桑德拉，並承諾會介紹一份保母的工作給賽塔，而桑德拉也表示願意提供一個在紐約的住處給賽塔。然而當賽塔抵達紐約後，桑德拉卻直接在機場收走她身上的護照與所有現金，並將她帶到皇后區的一個家中，警告她不准出門，聲稱只要被發現沒有護照，就有可能被抓走。

直到2周後，她終於再次見到丹尼爾，而桑德拉直接告訴她，丹尼爾欠她很多錢，要賽塔賣身抵債。丹尼爾不但沒有攔阻，反而當場要求賽塔去賣淫替他還錢。由於賽塔身上沒錢也沒有護照，因此被迫下海。

桑德拉替她準備了一套泳衣，並取了一個花名「莉莉」，隨後開車把她載到一間妓院，還直接告訴老鴇，「她才20歲，很新鮮。」當晚賽塔被迫接待了20名男客，一個接著一個。賽塔崩潰回憶道，「那是我人生中最糟糕的夜晚。」

此後整整3年，她白天在桑德拉家中睡覺，晚上就會被帶到不同的妓院賣淫。當時大約有20名賣淫妹和她一起被關在妓院內，年齡從16歲至40歲不等，分別來自委內瑞拉、哥倫比亞、墨西哥、菲律賓與中國。據賽塔表示，每次的性服務價位約34美金（約新台幣1100元），但是她從未收到酬勞，偶爾可以從買春客手上拿到3美元（約新台幣97元）的小費。

儘管她多次試圖逃走，但是馬上就會被桑德拉抓回來。不僅如此，警察經常臨檢，這些賣淫妹都會被逮捕，而嫖客則是當場獲釋。一旦賽塔被捕，桑達拉就會將她保釋出去，並再次把她抓回妓院賣身。

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