　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大白鯊慘死沙灘！遭虎鯨直接破肚「內臟被吸乾」　被吃到剩一半　

真的「鯊」很大！大白鯊肝臟太營養　虎鯨界「開膛手傑克」直接破肚

▲南非近日出現被吃到剩一半的大白鯊屍體！兇手很有可能是「虎鯨」。（圖／Marine Dynamics臉書）

圖文／CTWANT

南非西南部甘斯拜（Gansbaai）漁村向來以鯊魚、鯨魚頻繁出沒著名，不過今年3月起，沙灘上陸續出現大白鯊的屍體，粗估原本應長4至5公尺，被吃到只剩一半，死狀相當悽慘，當地居民提到，這很可能是前科累累的「慣犯」虎鯨「左舷（Port）」和「右舷（Starboard）」所為，先前就曾有人在附近海域看到虎鯨，牠們最喜歡吃大白鯊的肝臟。有鯊魚專家發現，在虎鯨現身後，似乎嚇跑了大白鯊，大白鯊遠離牠們傳統海域數個月之久。

根據《鏡報》報導，甘斯拜海域是世界上最大的鯊魚之鄉，2008年至2011年間平均每天可以在這片海域發現9隻大白鯊，不過在2017年開始，「左舷」和「右舷」闖入這片海域，開始攻擊大白鯊並大啖牠們內臟。

根據專家指出，在2017年到2020年之間，總共有8條鯊魚殘缺屍體被沖上岸，經專家解剖後發現，牠們是被虎鯨撕開身體吃掉肝臟，部分大白鯊的睪丸和心臟也不見了，研究人員相信有更多的鯊魚屍體深沉大海。

真的「鯊」很大！大白鯊肝臟太營養　虎鯨界「開膛手傑克」直接破肚

▲南非鯊魚之鄉不時有殘缺大白鯊遺體被沖上岸，牠們內臟都被虎鯨啃食殆盡。（圖／翻攝自推特）

這並非「左舷」和「右舷」最大膽的一次「殺」魚行動，專家指出，之前開普敦附近水域一些大白鯊，據信也慘遭這兩隻虎鯨殺害。「右舷」和另外4隻虎鯨，先前還被拍到在摩賽灣（Mossel Bay）追殺一隻大白鯊的過程。

專家表示，虎鯨天性聰明且兇猛，在海洋中是頂尖的狩獵者，也被稱作是「殺人鯨」，也沒有什麼天敵，至於虎鯨為何會突然攻擊鯊魚，因為過去虎鯨鮮少把鯊魚視作獵物，研究小組提出了一些原因，包括獵物的減少可能重新調整了虎鯨和鯊魚的活動範圍，導致生態重疊。

延伸閱讀
狂盯朋友15歲女兒美腿　被警告竟討拍「不應該交」網傻眼：送他進警局
台南市場吃2條「蔥燒鯽魚」…給500元不夠　他聽價格傻了：自己釣來賣
新郎迎娶推開房門…瞬間傻眼「伴娘團」竟成「前任團」　後悔直呼：我錯了

ET快訊
台灣不能輸！看完Coldplay「螢光棒別帶走」　網見日本回
派出所遭包圍「竟是所長惡搞自己人」　還問黑衣人：要送宵夜嗎
揪OL西門町嘿咻！碩士男上傳實戰片　下場慘了
冷空氣發威！今晚到明晨最冷　下波「急凍14度」
柯文哲為太陽花向蔡正元道歉？　柯辦喊「從來沒有」：僅交換意見
李佳穎全裸床戲「女上男下」李銘忠　網驚：能播嗎！
快訊／高雄驚見男屍「不明垂掛」　他嚇壞急報警
Coldplay「場內外8萬人」超越BLACKPINK！高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列人怒了！數千人上街要政府「先救人質」　開戰來最大示威潮

馬戲團獅子脫逃「大街閒晃」直擊畫面曝光　當局警告別出門

發錢了！泰國「1萬泰銖電子錢包」救經濟　2條件排富

充氣城堡爆炸！英3歲女童「拋飛12m」高空　頭部重創慘死

建議以色列別掉陷阱！　馬斯克：若殺加薩孩童　恐培養更多哈瑪斯

大白鯊慘死沙灘！遭虎鯨直接破肚「內臟被吸乾」　被吃到剩一半　

加薩最大醫院陷危機！醫護病患「慘遭包圍」逃不了　停電早產兒夭亡

伊朗總統喊話　穆斯林國家應視以色列軍方為恐怖組織

和美國不同調！納坦雅胡「堅決不停火」：反對巴勒斯坦政府重返加薩

以色列軍方：將協助撤離加薩西法醫院嬰幼兒

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

徐若熙7局飆7K無失分！　味全龍2比0獲勝戰至G7

和女網友開心玩著遊戲　男邀約吃飯對方秒離開

柯文哲飆髒話

蕭亞軒睽違6年重返大舞台！　粉看了淚目：愛妳沒有錯

郭書瑤鬥嘴舊愛以綸團友「以前不熟」　林子閎無欲無求「一天一餐」愛養烏龜

以色列人怒了！數千人上街要政府「先救人質」　開戰來最大示威潮

馬戲團獅子脫逃「大街閒晃」直擊畫面曝光　當局警告別出門

發錢了！泰國「1萬泰銖電子錢包」救經濟　2條件排富

充氣城堡爆炸！英3歲女童「拋飛12m」高空　頭部重創慘死

建議以色列別掉陷阱！　馬斯克：若殺加薩孩童　恐培養更多哈瑪斯

大白鯊慘死沙灘！遭虎鯨直接破肚「內臟被吸乾」　被吃到剩一半　

加薩最大醫院陷危機！醫護病患「慘遭包圍」逃不了　停電早產兒夭亡

伊朗總統喊話　穆斯林國家應視以色列軍方為恐怖組織

和美國不同調！納坦雅胡「堅決不停火」：反對巴勒斯坦政府重返加薩

以色列軍方：將協助撤離加薩西法醫院嬰幼兒

穿婚紗跑馬拉松！人情味田中馬1萬7千人開跑　同步見證浪漫新人

新店央北瘋了？排隊搶房後　國字輩案竟現單價115萬交易

全球頂尖科學家榜單出爐！慈濟15位入選　郭漢崇獲雙料殊榮

謝國樑考察深圳萬海　航運企業將投資未來七堵航運總部

豪大雨今襲2地　下波入秋最冷時間曝「低溫狂掉1字頭」

力拚蘋果！小米雙11賣千億破紀錄　雷軍微博嗨喊「開心的一天」

曝柯文哲、黃珊珊「為了其他事道歉」！　蔡正元：祝福高票當選

藍白合誰比較急？　她勸侯友宜：要讓柯文哲知道「談判道理」

以色列人怒了！數千人上街要政府「先救人質」　開戰來最大示威潮

名古屋隱藏版景點「別小江神社」！有日本最美御朱印　為毛小孩祈福

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

人妻淚訴「老公和我親媽搞上！」

他好心借手機聯繫父母！慘遭12歲童盜走16萬

快訊／美軍軍機在地中海墜毀！

男不孕症女友卻懷孕！DNA報告傻眼

「生化女」手臂打電話　全身植入52物

印度4歲女童遭警察性侵　村民氣炸痛毆嫌犯

大白鯊慘死沙灘！遭虎鯨直接破肚「內臟被吸乾」

老翁被控性侵坐冤獄35年　新DNA技術救了他

以軍狂襲加薩！他一通電話救了全區人

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

加薩最大醫院陷危機　醫護遭包圍逃不了

國3少女「爬窗逃家」幽會男友　墜樓慘死

充氣城堡爆炸！3歲女童「拋飛12m」爆頭亡

更多熱門

相關新聞

被噎死？虎鯨肚子驚見7海獺屍體

被噎死？虎鯨肚子驚見7海獺屍體

俄羅斯科學家發布一項最新研究，他們2020年在白令海峽的科曼多爾群島（Commander Islands）其中一座小島上，發現一頭死亡的擱淺虎鯨，尤其在剖開虎鯨肚子時，驚見裡面塞滿6具完整海獺屍體，其中1具卡在口腔與食道中間，疑似遭噎死。由於虎鯨進食狀態實在太詭異，讓科學家決定進一步屍體研究。

晨泳被大白鯊攻擊2次　女爆血送醫

晨泳被大白鯊攻擊2次　女爆血送醫

明星虎鯨剛退休就病逝　來不及重返大海

明星虎鯨剛退休就病逝　來不及重返大海

研究：地球最大獵食者「巨齒鯊」是被大白鯊「幹掉」

研究：地球最大獵食者「巨齒鯊」是被大白鯊「幹掉」

虎鯨戰隊包圍遊艇猛撞　船夫被當沙袋狂攻

虎鯨戰隊包圍遊艇猛撞　船夫被當沙袋狂攻

關鍵字：

大白鯊虎鯨

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

iPhone出現5症狀快備份！離死機不遠

餵豬突中風昏倒！男遭家豬「啃食下體」

翁反對大樓加裝電梯　蓋好又想搭

訊息加2字「秒變老人」！一票人認愛用

遭房東性侵！她喊「生理期來」仍受害

不解小孩都爸媽接送！過來人嘆2原因

快訊／遭拱請客！高雄男酒後一刀砍死麻吉

男摔癱被妻女拋棄　1人1狗躲5坪羊寮

單身3年多交女友　30歲男做一半卻軟掉

陸校長9年性侵22童　注射死刑伏法

深夜愛犬狂吠！早上剩「帶血狗頭」

請鄰移車遭嗆「你媽死了是你家的事」

男人好色「6大面相」　厚唇性慾炸

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

人妻淚訴「老公和我親媽搞上！」

更多

最夯影音

更多
霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗
唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面