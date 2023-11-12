大白鯊慘死沙灘！遭虎鯨直接破肚「內臟被吸乾」　被吃到剩一半　

▲南非近日出現被吃到剩一半的大白鯊屍體！兇手很有可能是「虎鯨」。（圖／Marine Dynamics臉書）

圖文／CTWANT

南非西南部甘斯拜（Gansbaai）漁村向來以鯊魚、鯨魚頻繁出沒著名，不過今年3月起，沙灘上陸續出現大白鯊的屍體，粗估原本應長4至5公尺，被吃到只剩一半，死狀相當悽慘，當地居民提到，這很可能是前科累累的「慣犯」虎鯨「左舷（Port）」和「右舷（Starboard）」所為，先前就曾有人在附近海域看到虎鯨，牠們最喜歡吃大白鯊的肝臟。有鯊魚專家發現，在虎鯨現身後，似乎嚇跑了大白鯊，大白鯊遠離牠們傳統海域數個月之久。

根據《鏡報》報導，甘斯拜海域是世界上最大的鯊魚之鄉，2008年至2011年間平均每天可以在這片海域發現9隻大白鯊，不過在2017年開始，「左舷」和「右舷」闖入這片海域，開始攻擊大白鯊並大啖牠們內臟。

根據專家指出，在2017年到2020年之間，總共有8條鯊魚殘缺屍體被沖上岸，經專家解剖後發現，牠們是被虎鯨撕開身體吃掉肝臟，部分大白鯊的睪丸和心臟也不見了，研究人員相信有更多的鯊魚屍體深沉大海。

▲南非鯊魚之鄉不時有殘缺大白鯊遺體被沖上岸，牠們內臟都被虎鯨啃食殆盡。（圖／翻攝自推特）

這並非「左舷」和「右舷」最大膽的一次「殺」魚行動，專家指出，之前開普敦附近水域一些大白鯊，據信也慘遭這兩隻虎鯨殺害。「右舷」和另外4隻虎鯨，先前還被拍到在摩賽灣（Mossel Bay）追殺一隻大白鯊的過程。

專家表示，虎鯨天性聰明且兇猛，在海洋中是頂尖的狩獵者，也被稱作是「殺人鯨」，也沒有什麼天敵，至於虎鯨為何會突然攻擊鯊魚，因為過去虎鯨鮮少把鯊魚視作獵物，研究小組提出了一些原因，包括獵物的減少可能重新調整了虎鯨和鯊魚的活動範圍，導致生態重疊。

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