場上突倒地！28歲迦納前國腳「比賽中猝死」　悲劇畫面全程直播

▲ 德瓦梅納比賽中倒地身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

迦納足球協會宣布，國家足球隊前隊員德瓦梅納（Raphael Dwamena）在一場比賽中昏倒後離世，得年僅28歲，過程透過轉播全程播送。事實上他早在2017年就診斷出心臟病，也曾被建議提早退役，但他始終不願離開最愛的賽場。

#Footballer Raphael #Dwamena dies after collapsing on the field during game



He lost consciousness during a game this afternoon.



The press confirmed the passing of Ghanaian forward #RaphaelDwamena.



Unfortunately, he failed to respond to attempts to revive him. pic.twitter.com/tneXuiz0Jf — Stuff Unexpected (@StuffUnexpected) November 11, 2023

綜合CNN等外媒，迦納足協聲明表示，28歲前國腳德瓦梅納在一場比賽中倒地後身亡，「在這艱難時刻，我們與德瓦梅納的家人同在。德瓦梅納全心全意代表著迦納，為國家恪盡職守直到去世。我們將永遠懷念他對全國大賽（National Coarse）的貢獻。」但未公布死因相關細節。

德瓦梅納生前在阿爾巴尼亞足球超級聯賽排名第一的埃格納蒂亞足球俱樂部（KF Egnatia）司職前鋒，11日對戰地拉那游擊隊足球俱樂部（FK Partizani Tirana）時發生悲劇。

▲▼ 德瓦梅納倒地後兩隊球員都上前圍在他身邊 。（圖／翻攝自X）

社群媒體上曝光的畫面可見，比賽進行到第24分鐘時，德瓦梅納跑沒幾步後突然倒地，整個人向前撲倒在草地上，比賽隨即中斷，兩隊球員都衝上前圍在他身旁，醫護人員開始急救，接著一輛救護車開進球場，但他經過搶救仍宣告不治。

他曾效力於西班牙、瑞士、奧地利及丹麥球隊，2017至2018年以國家隊身分出賽9次，自2017年首次診斷出心臟病，職業生涯數度受心臟問題影響，2021年10月在奧地利盃球賽中倒地，因前一年裝上的植入式心律去顫器撿回一命，當時曾有醫師建議他考慮提前退役，但德瓦梅納仍不願放棄，康復後重返賽場，加盟埃格納蒂亞後表現不俗，28場比賽踢進20球，帶領球隊登上聯賽第一。

前東家之一西乙萊萬特足球俱樂部（Levante）得知噩耗後發表聲明致哀，「我們代表萊萬特對前隊員德瓦梅納離世表達誠摯哀悼。」