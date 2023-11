場上突倒地！28歲迦納前國腳「比賽中猝死」　悲劇畫面全程直播

▲ 德瓦梅納比賽中倒地身亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

迦納足球協會宣布,國家足球隊前隊員德瓦梅納(Raphael Dwamena)在一場比賽中昏倒後離世,得年僅28歲,過程透過轉播全程播送。事實上他早在2017年就診斷出心臟病,也曾被建議提早退役,但他始終不願離開最愛的賽場。

#Footballer Raphael #Dwamena dies after collapsing on the field during game



He lost consciousness during a game this afternoon.



The press confirmed the passing of Ghanaian forward #RaphaelDwamena.



Unfortunately, he failed to respond to attempts to revive him. pic.twitter.com/tneXuiz0Jf