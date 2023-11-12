她靠化妝「瞬間回春」對比太驚人！　粉絲傻眼：媽媽變女兒

▲克蘿伊靠著化妝「回春」，粉絲震驚以為素顏的是她母親。（圖／翻攝TikTok@chloewaterz，下同。）



記者吳美依／綜合報導

加拿大網紅克蘿伊（Chloe Fountain）經常分享自己「素顏」與「完妝」的對比模樣，驚人差異總讓網友不敢置信，甚至以為根本不是同一個人，而是媽媽和女兒輪流上鏡。她也透露，這種魔法般的回春效果，全靠化妝技巧與膠帶。

克蘿伊在TikTok分享影片，她素顏時皮膚有些皺紋及斑點，頭髮也凌亂不堪，上妝後皮膚明顯光滑明亮，嘴唇更豐滿，頭髮也變得整齊柔順，視覺年齡減了好幾歲，「我想我沒化妝真的很醜，哈哈。」

許多網友看了前後對比都被震驚，紛紛留言，「不可能是同一個人」、「剛剛他X的發生了什麼事？」、「親愛的，這種變化就像是某種巫術。」有人懷疑，她是找「女兒」冒充化妝的自己，再透過剪接影片達到效果，甚至有人批評，這種化妝行為根本「釣魚」或「詐欺」。

克蘿伊透露，她會使用打亮、遮瑕、瞬效緊膚霜等產品，讓自己看起來更年輕，並且使用膠帶把皺紋拉平，「皺紋會造成陰影，所以如果把它們往回拉，臉會看起來更亮。化妝和膠帶可以帶來巨大改變。」

克蘿伊從未透露真實年紀，她接受《新聞週刊》採訪時坦言，拍攝素顏時，確實會刻意弄得比平時更邋遢，但確實是100%靠自己的雙手回春，絕對沒有套用濾鏡或者剪接影片。

克蘿伊認為那些批評聲浪「很有趣」，但也能理解這種不敢置信的感覺，因為這確實是一個「戲劇性的差異」，「有時候『眼見不一定為憑』，尤其在網路上更是如此。我並沒有試圖愚弄任何人，或者讓任何人覺得自己很笨。我只是想要告訴這個世界，在任何年紀，你都可以做出美麗的改變。」

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