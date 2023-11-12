發錢了！泰國「1萬泰銖電子錢包」救經濟　2條件排富

▲為泰黨的賽塔5月當選總理，多次強調優先要務就是拚經濟。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

泰國總理賽塔正式宣布，將透過「Pao Tang」數位錢包向民眾發放1萬泰銖（約新台幣8904元），以刺激國內經濟、減少負債及不平等現象，但需要同時符合三大條件，那就是年滿16歲、月收入少於7萬泰銖（約新台幣6.2萬元）、銀行存款低於50萬泰銖（約新台幣44.5萬元）。政策預計明年5月上路，約有5000萬人受惠。

根據電子錢包計畫細節，1萬泰銖只能用來購買消費性商品，不能換現金，也無法購買服務、大麻、酒品、珠寶、黃金，或者繳納學費、水電費及電話費帳單。

賽塔（Srettha Thavisin）5月當選總理後多次表示，執政的優先要務就是刺激經濟發展。經過數月討論後，他與財政部長正式宣布電子錢包計畫細節，並稱「Pao Tang」已有4000萬名用戶及180多萬間商家店舖註冊。

賽塔表示，電子錢包計畫將向國家經濟挹注6000億泰銖（約新台幣5428萬元），其中5000億是電子錢包費用，另外1000億則會投資新科技及產業，提高各領域競爭力。他希望能夠透過透過特別貸款法案，替電子錢包籌措財源，因此還需要內閣會議通過，並提交給國會表決。

賽塔指出，過去10年，泰國GDP年增長率僅1.9%，家戶債務也從2012年的76%，飆升至今年的91.6%，有必要大幅提升經濟。他進一步強調，製造業產出下降導致廣泛裁員，造成更低收入及更低購買力的惡性循環，因此不可避免地走向經濟衰退。但是，數位錢包政策並非針對有需求公民的福利解決方案，而是透過政府合作推動的經濟刺激工具。