充氣城堡爆炸！英3歲女童「拋飛12m」高空　頭部重創慘死

▲女童被爆炸的充氣城堡彈飛，落地後受到嚴重撞擊，搶救後不治身亡。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

英國一名3歲女童與家人一同到海邊的充氣城堡玩耍，怎知充氣城堡卻突然爆炸，導致女童當場被噴飛，在空中翻了至少5圈後落地，傷勢嚴重，經搶救後仍不治身亡，而她的父母則全程目睹整個情況。事後經營充氣城堡的老闆也坦承自己沒有確保設施安全就開始營運，因此被判6個月有期徒刑。

根據《鏡報》報導，3歲女童2018年6月1日與家人一起到諾福克郡（Norfolk）的戈爾斯頓海灘（Gorleston beach），並在阿姨艾比（Abbie）的陪同下，進入海邊的一座充氣城堡玩耍。

誰也沒想到充氣城堡突然爆炸，女童的父母親眼目睹女兒被爆炸的力道彈飛，當場在空中翻了5到6圈後落地。頭部受到劇烈撞擊的女童傷勢嚴重，儘管送醫搶救仍不治身亡。

檢方指出，目擊者證實，女童事發當時被彈飛至40英尺高空（約12公尺），比周遭所有建築物還高。此外，當時充氣城堡內還有另一名9歲女童，不過僅受輕傷。

52歲的充氣城堡經營者約翰森（Curt Johnson）坦言自己進口了這款充氣城堡，但是卻沒有確認設備安全就開始營運，同時也無法確保員工能在安全環境下工作。檢方表示，充氣城堡與充氣跳床這類「密封裝置」，通常會設有安全閥，以適時釋放內部壓力，「就像是在一個氣球內吹入太多空氣，它遲早會爆掉。」

根據調查，約翰森2017年向一間中國廠商訂購了這款充氣城堡，雖然他一再供稱自己非常注意這款充氣城堡的品質以及耐用性，但是檢方卻發現，他在發生爆炸前，從未向廠商領取或要求提供用戶說明手冊。法官最終判處約翰森6個月有期徒刑。