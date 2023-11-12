建議以色列別掉陷阱！　馬斯克：若殺加薩孩童　恐培養更多哈瑪斯

▲馬斯克近日分享對於以色列、哈瑪斯衝突的看法。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲，導致1200人慘烈犧牲、超過240人被俘，以色列國防軍旋即包圍加薩走廊，並於近期展開地面攻擊。對此，億萬富豪馬斯克也分享他的見解，認為以色列恐怕陷入哈瑪斯設下的輿論陷阱，指出以眼還眼的方式不僅無法締造和平，且會培養出更多恐怖分子。

根據《商業內幕》（INSIDER），特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）參與了俄裔電腦科學家兼作家弗里德曼（Lex Fridman）於16日發佈的Podcast錄製，談話內容中他參與了最近以阿情勢、以哈戰局的激辯，認為若要解決以色列和哈瑪斯之間的衝突，其實「沒有最簡單的答案」。

馬斯克透露，先前他確實曾對以色列提出一些建議，包括他認為哈瑪斯在10月初的襲擊中，其行動的根本宗旨為試圖激起以色列的「過度反應」。

馬斯克分析，「哈瑪斯顯然不指望能夠取得軍事勝利，反而是希望透過犯下『最嚴重的暴行』，藉此來激起以色列最為激烈的反應，然後利用這種激進的反應來團結全球的穆斯林，支持加薩和巴勒斯坦的獨立事業，如今他們已經成功做到了。」

馬斯克認為，如今面對哈瑪斯的挑釁，以色列應當做出一些「違反直覺」的事情，並試圖藉由「明顯的善意行為」來使哈瑪斯挫敗。馬斯克表示，「以色列試圖找到哈瑪斯成員，其實是合適的。你知道，要嘛是監禁他們、不然就是殺死他們，必須對哈瑪斯做點什麼，反則他們會繼續捲土重來。」

馬斯克建議以色列，在衝突期間應該也必須專注在明確的「善意行為」，例如確保加薩走廊持續獲得食物、水、醫療用品等供應，以明確的善意行為來讓哈瑪斯無法在國際輿論戰上的詭計取得成功，且以色列應該以善意做為回應，否則「以眼還眼會讓每個人都失明」。

馬斯克表示，以色列在加薩走廊上所持續的暴力行動，只會導致加薩留下更多仇恨以色列的人，「試想，當你每殺死一名哈瑪斯成員，就會產生其他多少哈瑪斯的成員？如果你在加薩殺死了某人的孩子，你可能至少造就了幾名哈瑪斯成員。若衝突的目標是締造和平，那麼以色列應該捫心自問，恐怖分子是愈來愈多、還是愈來愈少？」