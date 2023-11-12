加薩最大醫院陷危機！醫護病患「慘遭包圍」逃不了　停電早產兒夭亡

▲加薩走廊北部民眾慘遭以色列空襲受傷而入住希法醫院，如今又得被迫從加薩北部逃往中部、南部。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織10月7日針對以色列發動大規模突襲，導致以國1200人慘烈犧牲、240人被俘以後，以色列國防軍旋即包圍加薩走廊，近日更展開地面作戰，希法醫院等醫療機構不僅燃料供應中斷，甚至還慘遭空襲，雙方在醫院附近的敵對行動從未停歇，醫護團隊與病患在四面楚歌下無法撤離。

根據《CNN》、《時代》，哈瑪斯所控制加薩走廊的衛生部高級官員透露，加薩走廊境內最大醫療機構、位於加薩市的希法醫院（Al-Shifa Hospital）於當地時間11日，慘遭以色列軍「四面圍困」。國際非政府組織無國界醫生指出，希法醫院周圍的敵對行動並沒有停止，持續的轟炸導致醫護團隊與病患無法撤離，救護車也無法接收傷患。

至於一名自由記者則透露，目前希法醫院的情況非常糟糕，醫護人員只能被迫在燭光下工作，食物供應量有限，且其他資源正在急遽減少。

報導指出，以色列國防軍和哈瑪斯恐怖分子11日在希法醫院外交戰，成千上萬的戰爭傷患、醫護人員、流離失所的平民被迫捲入戰鬥，導致院內的醫療用品和燃料等能源幾乎耗盡，醫生們驚慌表示，最後一台發電機的燃料已經耗盡，導致1名早產兒、4名病患死亡，首當其衝的是重症加護病房的病患。

以色列軍方指控，哈瑪斯恐怖分子利用加薩平民作為「人肉盾牌」，在希法醫院內部和地下成立戰時指揮所。

▲一名巴勒斯坦人在加薩希法醫院外抬著受害者的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

對此，希法醫院醫護團隊則認為，以軍不分青紅皂白襲擊平民；院長穆罕默德（Mohammed Abu Selmia）透過電話表示，「醫療設備停止了，尤其是重症病患開始死亡。以軍將槍口對準醫院內外的所有人射擊，並阻止人員在建築物之間的移動」；通話時，話筒另一端充滿此起彼落的槍聲和爆炸聲。

加薩走廊衛生部發言人阿巴斯（Medhat Abbas）表示，「自從發電機因缺乏燃料而關閉後，希法醫院內有5名病人死亡，其中還包含1名早產兒。」

以色列總理納坦雅胡激烈反駁哈瑪斯的指控，認為加薩走廊平民慘遭傷害的責任在於哈瑪斯，因為哈瑪斯利用加薩的平民作為人肉盾牌，「雖然以色列已敦促平民離開戰區，但哈瑪斯正在竭盡所能阻止他們離開。」