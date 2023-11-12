　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩最大醫院陷危機！醫護病患「慘遭包圍」逃不了　停電早產兒夭亡

▲▼加薩走廊北部民眾慘遭以色列空襲受傷而入住希法醫院，如今又得被迫從加薩北部逃往中部、南部。（圖／路透）

▲加薩走廊北部民眾慘遭以色列空襲受傷而入住希法醫院，如今又得被迫從加薩北部逃往中部、南部。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織10月7日針對以色列發動大規模突襲，導致以國1200人慘烈犧牲、240人被俘以後，以色列國防軍旋即包圍加薩走廊，近日更展開地面作戰，希法醫院等醫療機構不僅燃料供應中斷，甚至還慘遭空襲，雙方在醫院附近的敵對行動從未停歇，醫護團隊與病患在四面楚歌下無法撤離。

根據《CNN》、《時代》，哈瑪斯所控制加薩走廊的衛生部高級官員透露，加薩走廊境內最大醫療機構、位於加薩市的希法醫院（Al-Shifa Hospital）於當地時間11日，慘遭以色列軍「四面圍困」。國際非政府組織無國界醫生指出，希法醫院周圍的敵對行動並沒有停止，持續的轟炸導致醫護團隊與病患無法撤離，救護車也無法接收傷患。

至於一名自由記者則透露，目前希法醫院的情況非常糟糕，醫護人員只能被迫在燭光下工作，食物供應量有限，且其他資源正在急遽減少。

報導指出，以色列國防軍和哈瑪斯恐怖分子11日在希法醫院外交戰，成千上萬的戰爭傷患、醫護人員、流離失所的平民被迫捲入戰鬥，導致院內的醫療用品和燃料等能源幾乎耗盡，醫生們驚慌表示，最後一台發電機的燃料已經耗盡，導致1名早產兒、4名病患死亡，首當其衝的是重症加護病房的病患。

以色列軍方指控，哈瑪斯恐怖分子利用加薩平民作為「人肉盾牌」，在希法醫院內部和地下成立戰時指揮所。

▲▼一名巴勒斯坦人在加薩希法醫院外抬著受害者的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名巴勒斯坦人在加薩希法醫院外抬著受害者的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

對此，希法醫院醫護團隊則認為，以軍不分青紅皂白襲擊平民；院長穆罕默德（Mohammed Abu Selmia）透過電話表示，「醫療設備停止了，尤其是重症病患開始死亡。以軍將槍口對準醫院內外的所有人射擊，並阻止人員在建築物之間的移動」；通話時，話筒另一端充滿此起彼落的槍聲和爆炸聲。

加薩走廊衛生部發言人阿巴斯（Medhat Abbas）表示，「自從發電機因缺乏燃料而關閉後，希法醫院內有5名病人死亡，其中還包含1名早產兒。」

以色列總理納坦雅胡激烈反駁哈瑪斯的指控，認為加薩走廊平民慘遭傷害的責任在於哈瑪斯，因為哈瑪斯利用加薩的平民作為人肉盾牌，「雖然以色列已敦促平民離開戰區，但哈瑪斯正在竭盡所能阻止他們離開。」

ET快訊
爸點名「藍心湄陳美鳳怎沒來入厝趴」！大咖僅胡瓜到…楊繡惠老實
8台夾娃娃機遭鐵鎚砸爛！　玻璃全碎
單身3年多交女友　30歲男做一半卻軟掉
「轉彎專用道」也要打方向燈！遭檢舉罰1200傻眼
吃錯老更快！營養師曝「9種加速老化食物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大白鯊慘死沙灘！遭虎鯨直接破肚「內臟被吸乾」　被吃到剩一半　

加薩最大醫院陷危機！醫護病患「慘遭包圍」逃不了　停電早產兒夭亡

伊朗總統喊話　穆斯林國家應視以色列軍方為恐怖組織

和美國不同調！納坦雅胡「堅決不停火」：反對巴勒斯坦政府重返加薩

以色列軍方：將協助撤離加薩西法醫院嬰幼兒

APEC會議舊金山登場　馬斯克、OpenAI執行長都參加

快訊／美軍軍機在地中海墜毀！

倫敦挺巴勒斯坦示威　約30萬人走上街頭

全身52個植入物　「生化女」破金氏紀錄…曝超方便功能

人妻淚訴「老公和我親媽搞上了！」　960萬網友看傻

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

徐若熙7局飆7K無失分！　味全龍2比0獲勝戰至G7

柯文哲飆髒話

蕭亞軒睽違6年重返大舞台！　粉看了淚目：愛妳沒有錯

韓妞初體驗台灣KTV驚呼不斷　見獨立廁所＋美食嘆：好衝擊

郭書瑤鬥嘴舊愛以綸團友「以前不熟」　林子閎無欲無求「一天一餐」愛養烏龜

龍語申♥何依霈結婚了！　《一家團圓》少強.曹鳳CP假戲真做

大白鯊慘死沙灘！遭虎鯨直接破肚「內臟被吸乾」　被吃到剩一半　

加薩最大醫院陷危機！醫護病患「慘遭包圍」逃不了　停電早產兒夭亡

伊朗總統喊話　穆斯林國家應視以色列軍方為恐怖組織

和美國不同調！納坦雅胡「堅決不停火」：反對巴勒斯坦政府重返加薩

以色列軍方：將協助撤離加薩西法醫院嬰幼兒

APEC會議舊金山登場　馬斯克、OpenAI執行長都參加

快訊／美軍軍機在地中海墜毀！

倫敦挺巴勒斯坦示威　約30萬人走上街頭

全身52個植入物　「生化女」破金氏紀錄…曝超方便功能

人妻淚訴「老公和我親媽搞上了！」　960萬網友看傻

快訊／重申全民調包含個人跟團隊　朱立倫批有人簡化馬英九說法

大谷翔平明年去哪裡？上原浩治：我們不知道

大白鯊慘死沙灘！遭虎鯨直接破肚「內臟被吸乾」　被吃到剩一半　

小狐狸攔車收過路費　坐下對路人放電賣萌：賞我點食物

Coldplay演唱會「場內外8萬人」超越BLACKPINK！高雄82分鐘完成疏運

台灣科技公司10月營收出爐　陸行之：射頻、遊戲卡表現最好

爸點名「藍心湄陳美鳳怎沒來入厝趴」！大咖只有胡瓜到…楊繡惠老實交代

電視螢幕髒了「噴酒精、清潔劑」是大忌　正確清潔方式曝

苗栗女見路邊九層塔摘一把！泰式料理老闆怒告　判罰2000元

台水公司辦理屏東三和淨水廠工程　瑪家4村停水7小時影響800戶

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

他好心借手機聯繫父母！慘遭12歲童盜走16萬

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

人妻淚訴「老公和我親媽搞上！」

快訊／美軍軍機在地中海墜毀！

男不孕症女友卻懷孕！DNA報告傻眼

「生化女」手臂打電話　全身植入52物

印度4歲女童遭警察性侵　村民氣炸痛毆嫌犯

老翁被控性侵坐冤獄35年　新DNA技術救了他

以軍狂襲加薩！他一通電話救了全區人

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

女遊台遇詐騙　星媒讚超商店員機警相助

泰男「水蛭鑽入眼」　狂吸血30分鐘拔不出

倫敦挺巴勒斯坦示威　約30萬人走上街頭

坦克包圍醫院狂轟！新生兒死在保溫箱內

更多熱門

相關新聞

伊朗總統：穆斯林國家應視以色列軍方為恐怖組織

伊朗總統：穆斯林國家應視以色列軍方為恐怖組織

伊朗總統萊希今天以以色列目前在加薩走廊（Gaza Strip）的行動為由，呼籲伊斯蘭國家將以色列軍方認定為「恐怖組織」。

和美國不同調！納坦雅胡「堅決不停火」

和美國不同調！納坦雅胡「堅決不停火」

以色列軍方：將協助撤離加薩西法醫院嬰幼兒

以色列軍方：將協助撤離加薩西法醫院嬰幼兒

倫敦挺巴勒斯坦示威　約30萬人走上街頭

倫敦挺巴勒斯坦示威　約30萬人走上街頭

坦克包圍醫院狂轟！新生兒死在保溫箱內

坦克包圍醫院狂轟！新生兒死在保溫箱內

關鍵字：

國際焦點以色列哈瑪斯加薩走廊希法醫院

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

iPhone出現5症狀快備份！離死機不遠

翁反對大樓加裝電梯　蓋好又想搭

餵豬突中風昏倒！男遭家豬「啃食下體」

訊息加2字「秒變老人」！一票人認愛用

男摔癱被妻女拋棄　1人1狗躲5坪羊寮

遭房東性侵！她喊「生理期來」仍受害

深夜愛犬狂吠！早上剩「帶血狗頭」

陸校長9年性侵22童　注射死刑伏法

請鄰移車遭嗆「你媽死了是你家的事」

不解小孩都爸媽接送！過來人嘆2原因

男人好色「6大面相」　厚唇性慾炸

快訊／高中生喪命！　花蓮民宅凌晨大火

3縣市大雨！10級強風要來了　下波挑戰冷氣團探11℃

他好心借手機聯繫父母！慘遭12歲童盜走16萬

她半夜癢醒1年多就醫　壽命剩8個月

更多

最夯影音

更多
霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗

霸氣鹿友捧千萬現金！　搶神獸「金童」鹿角蕨苗
唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

金酒招考200人「1362人競爭」　搶鐵飯碗！考生年紀最小16歲

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

小S.吳慷仁雙劈貼窗戶啪啪啪　《此時此刻》破尺度激戰2回合

徐若熙7局飆7K無失分！　味全龍2比0獲勝戰至G7

徐若熙7局飆7K無失分！　味全龍2比0獲勝戰至G7

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面