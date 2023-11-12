以色列軍方：將協助撤離加薩西法醫院嬰幼兒

▲加薩醫院先前被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社特拉維夫11日綜合外電報導

以色列軍方今天宣布，以國士兵與巴勒斯坦武裝分子在加薩走廊最大醫院附近發生激烈戰鬥之際，以軍將協助從醫院中撤離兒科病患。

法新社報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在電視轉播記者會上宣布，「應西法醫院（Al-Shifa Hospital）的工作人員要求，明天我們將協助該院兒科的嬰幼兒撤往更安全的醫院。我們將提供所需要的援助。」

今天稍早，西法醫院的醫護人員表示，該院的新生兒加護病房突然停電，導致2名早產兒死亡。

「以色列關心人權醫師組織」（Physicians for Human Rights Israel）引述西法醫院醫生的說法稱，「另有37名早產兒的生命正面臨威脅。」

該院的外科醫生歐貝德（Mohammed Obeid）證實了新生兒死亡事件，並說1名成年患者也因斷電導致呼吸器中止運作而喪命。

歐貝德在透過國際慈善醫療組織「無國界醫生」（MSF）發布的錄音中表示，「我們希望有人可以保證他們可以協助疏散病患，我們目前大約有600名住院病患。」

另有目擊者透過電話告訴法新社，由於槍擊、空襲和砲火持續不斷，就連醫院內部的人們都無法自由移動。