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APEC會議舊金山登場　馬斯克、OpenAI執行長都參加

▲拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲拜習會將在舊金山登場。（圖／路透）

文／中央社記者張欣瑜舊金山11日專電

為期1週的APEC會議今天在舊金山登場，國際媒體聚焦15日的拜習會。除經濟領袖週的各項會議，包括馬斯克和阿特曼等多位重量級科技界人士都將參加本屆APEC企業領袖高峰會。

2023年亞太經濟合作會議（APEC）在舊金山「摩斯康尼中心」（Moscone Center）舉行，南北兩側場館外已架設整面黑色圍欄，警方在出入口維安，多名志工協助檢查確認證件，場館內則主要區分為3個不同級別區域。
國際媒體中心今天尚未布置完畢，內部擺設舊金山著名的叮噹車外，也規劃人工智慧（AI）專區，向外界展現舊金山作為AI產業重鎮的特色。

今年APEC的主題是「為各方創造韌性及永續的未來」，APEC秘書處執行長瑪麗亞（Rebecca Sta Maria）指出，21個經濟體成員的政治結構和經濟發展不盡相同，因此必須坐在一起檢視問題、找出共同點，接著進一步採取行動、做出貢獻。

▲▼馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲▼馬斯克與OpenAI執行長阿特曼都將出席APEC。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

▲▼ChatGPT,Sam Altman。（圖／達志影像／美聯社）

這屆APEC經濟領袖會議將於16至17日舉行，由美國總統拜登（Joe Biden）主持；13日的APEC財長會議由美國財政部長葉倫（Janet Yellen）主持；14至15日的APEC部長級會議則由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）主持。

美中兩國元首計劃於15日舉行雙邊會談，國際媒體預計將大陣仗採訪。

台積電創辦人張忠謀第6度代表總統蔡英文擔任領袖代表，將於17日下午召開國際記者會。台灣代表團超過150人參與這次於舊金山舉行的APEC會議。

另外，由APEC國家中心（The National Center for APEC）主辦的APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）將於14至16日登場，預計有超過1200名CEO與會，今年主題為「創造經濟機會」，因人數限制僅開放部分媒體採訪。

今年的APEC企業領袖高峰會宛如大型科技年會，16日當天，Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）將參與會議；Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）也將與馬斯克（Elon Musk）對話。

此外，APEC企業領袖高峰會的會場預計將規劃展覽，展示新一代空中計程車、電動送貨車等最新科技產品。

這是美國繼2011年後再度主辦APEC，當年的經濟領袖會議於夏威夷召開。舊金山市政府表示，上一次舊金山舉辦同等規模的活動是1945年的聯合國國際組織會議，預估此次將有2萬人造訪，為城市創造5300萬美元（約新台幣17億元）的經濟效益。

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