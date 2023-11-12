和美國不同調！納坦雅胡「堅決不停火」：反對巴勒斯坦政府重返加薩

▲以色列總理納坦雅胡反對國際社會對於加薩停火的呼聲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲，以色列便集結大軍包圍加薩走廊，全面封鎖水電、燃料、糧食等一切供應，並於近日展開地面作戰。美國國務卿布林肯曾表達巴勒斯坦自治政府重返加薩的看法。對此，以色列總理納坦雅胡抱持不同看法，反對巴勒斯坦自治政府重返加薩。

根據《CNN》，先前布林肯在近期第3度出訪以色列前，曾於10月31日在美國參議院撥款委員會上表示，「若以色列成功執行推翻哈瑪斯的目標，則『重生』的巴勒斯坦民族權力機構（巴勒斯坦自治政府）應該重新控制加薩走廊，至於地區夥伴和國際機構可發揮過度作用」；不過，以色列卻在此是抱持不同看法。

當被問及在約旦河西岸擁有部分行政控制權的巴勒斯坦民族權力機構，是否能在戰後管理加薩？以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，一旦以色列和哈瑪斯之間的戰爭結束，他反對現任巴勒斯坦權力機構政府在加薩發揮作用，「（加薩）將完全被安全控制，（以色列國防軍）有能力隨時進入，誅殺可能再次出現的恐怖分子。」

納坦雅胡口氣堅定表示，「我可以告訴你，以後不會有哈瑪斯的存在！此外，（加薩）那裡不會有一個政權教育自己的孩子如何仇恨以色列、如何殺害以色列人、如何消滅以色列國。」

▲布林肯出席參議院撥款委員會聽證會，呼籲國會同意1060億美元緊急資金撥款支援以色列與烏克蘭，後方極左派份子舉起「血淋淋」雙手，反對在加薩的戰爭。（圖／路透）

至於加薩走廊最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）等3間醫療機構與一所學校10日遭到空襲以後，國際社會呼籲以軍停火的聲浪愈來愈大。對此，納坦雅胡於當地時間11日「拒絕」停火的要求，他表示，「以色列將全力以赴，繼續與哈瑪斯作戰，以色列將堅持下去，直到獲得勝利為止。」

納坦雅胡在電視談話中表示，「哈瑪斯失去了對加薩地帶的控制，他們沒有安全的藏身之處，所有哈瑪斯成員都被標記為死亡。我們對在地面上打擊他們、在地下打擊他們。」

《CNN》指出，巴勒斯坦民族權力機構是一個獨立的政府機構，總部設置在約旦河西岸，是1993年巴勒斯坦解放組織和以色列之間透過和平協議《奧斯陸協議》下成立，該機構依據協議放棄對以色列的武裝抵抗，換取對於巴勒斯坦獨立建國的承諾。