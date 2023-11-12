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倫敦挺巴勒斯坦示威　約30萬人走上街頭

▲倫敦挺巴勒斯坦、挺哈瑪斯，以及要求立即停火不要再殺害無辜平民的民眾，紛紛走上街頭。（圖／路透）

▲倫敦挺巴勒斯坦、挺哈瑪斯，以及要求立即停火不要再殺害無辜平民的民眾，紛紛走上街頭。（圖／路透）

文／中央社倫敦11日綜合外電報導

今天約有30萬名挺巴勒斯坦支持者在英國首都倫敦遊行，再次呼籲加薩戰爭停火。

法新社報導，「支持巴勒斯坦全國大遊行」在紀念第一次世界大戰結束的「停戰日」（Armistice Day）舉行，這也是自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列以來，第4場在倫敦舉行的聲援巴勒斯坦活動。據報導，共有數十人被捕。

示威群眾在倫敦市中心的陣亡將士紀念碑（Cenotaph）默哀2分鐘後，遊行正式揭開序幕。

警方發言人表示，估計約有30萬人參加活動。

抗議者揮舞黑色、紅色、白色和綠色的巴勒斯坦旗幟，並高舉標語，上面寫著「停止轟炸加薩」。

示威隊伍不時傳出「解放巴勒斯坦」、「立即停火」和「以色列是恐怖國家」的呼聲。

一名41歲示威者告訴法新社，「忘記政治立場，忘記其他的一切。當有人被殺，你就不能袖手旁觀。」他還說，他每週都會來，直到實現停火。

倫敦警方在先前的挺巴勒斯坦遊行中逮捕了近100人，其中包括支持哈瑪斯的人。哈瑪斯在英國被視為「恐怖組織」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨晚呼籲民眾保持冷靜，並呼籲抗議者「尊重、和平」地行動。

警方則表示，他們逮捕了82名反對抗議者，以「避免破壞和平」。

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