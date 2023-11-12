全身52個植入物　「生化女」破金氏紀錄…曝超方便功能

▲辛恩體內有52個植入物，打破金氏世界紀錄。（圖／金氏世界紀錄）



圖文／CTWANT

現居美國的48歲「生化女」辛恩（Anastasia Synn）日前以體內的52個植入物打破金氏世界紀錄，全身布滿晶片的她，可以測量輻射值、用手臂撥打電話，還能聽見腦袋裡的聲音，不過辛恩最滿意的改造功能，竟是「找東西」。

據《紐約時報》報導，來自多倫多的辛恩起初沒有改造身體想法，直到女兒問她能不能像植入晶片的直播主一樣用身體打開電腦，回答「先讓我試試看這樣做安不安全」後無法自拔。

目前辛恩體內的52個植入物有一半是晶片，除了能打開電腦，左手還能直接打電話給女兒、用肌肉顫抖方式警告輻射值超標、「感受」牆壁內的通電電線；右手能打給已逝丈夫電話，而為了紀念丈夫，她甚至把亡夫的骨灰植入在心臟上。

然而，這些大膽的植入手術全都由一對密醫和護理師完成，而辛恩獲得最多植入物改造人、有史上最大體內磁鐵等頭銜同時，也付出不小代價，拔牙後安裝電子假牙失敗，讓她臉部變形、腿裡的微型電腦過熱破裂，還要隨時注意植入物是否破裂，以免毒素流進體內。

不過，辛恩除了喜歡經由銅線或藍牙接收器，聽到自己腦袋裡聲音的酷功能外，最滿意的還是體內的磁鐵植入物，讓她找掉落的磁性小東西超級方便。

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