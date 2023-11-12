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人妻淚訴「老公和我親媽搞上了！」　960萬網友看傻

美人妻怒控「老公和我親媽搞上」　網看完傻眼：無法裝作沒事

▲人妻淚訴：我老公和我親媽搞上了！（圖／PIxabay）

圖文／CTWANT

愛達荷州一位名叫凱瑟琳（Katherine）的雙寶媽聲稱，她的丈夫和自己的母親一起欺騙了她，並透露是她的祖母告訴她這件事的。凱瑟琳在TikTok上發布了多個影像「我正在揭露我丈夫和他的情婦」，其中包括一張凱瑟琳和她前夫的照片，後面是一張她媽媽的照片，並附有文字「我的母親」。美人妻怒控「老公和我親媽搞上」　網看完傻眼：無法裝作沒事

▲人妻發影片訴苦，自己親媽成為介入婚姻的小三。  （圖／翻攝自katenacious/Tiktok）

凱瑟琳接著親揭這令人心碎的情況是如何發生的，「我不想相信這個世界上我最信任的兩個人會這樣背叛我」她說，凱瑟琳注意到的第一件怪事是她的丈夫和母親開始以不同的方式問候對方。她聲稱，媽媽不會採用尷尬的側抱，而是用雙臂摟住丈夫的脖子，然後「他會把她轉圈」、「他還開始在我面前為我媽媽揉腳」她補充道。

凱瑟琳說，她的前夫和母親的不正當關係「早已透露出危險信號」，但她最終忽略了這些跡象，因為她不相信這種事會發生，「但最大的危險信號是，在多個場合，在多個目擊者的見證下，我的母親和前夫會說，『你知道，如果凱瑟琳和她的父親同時不幸去世，我們最終會在一起』」她分享道。

整起事件會曝光，是凱瑟琳的祖母來找她並告訴她，她認為她的母親和她的丈夫之間可能「發生了一些事情」，因為她注意到兩人之間有奇怪的行為，「我不想相信這個世界上我最信任的兩個人會這樣背叛我」。

凱瑟琳指出，在去年2月的一個晚上，她透過FaceTime向丈夫詢問什麼時候能完成工作，前夫是送貨司機，凱瑟琳說當下她注意到前夫所在的區域與他所說的地方不同，兩人接著爭爆發爭「突然，我聽到一個女人的聲音」，凱瑟琳說，「他轉向乘客座位，好像在聽那個聲音說話」，凱瑟琳接著問對方是否有另一個女人和他在一起，但他只是說她瘋了。前夫拒絕讓她看乘客座位的狀況並掛斷電話，凱瑟琳又打了幾次電話，但前夫就是不接，「我99%確定那是我媽媽。 我只是有這種直覺」她說。

她的妹妹事後也證實，當天稍早，前夫接她母親一起送貨，並要求妹妹不要告訴她。凱瑟琳後來也致電給母親，對方直到第8通電話才接聽，她也向女兒承認和前夫在一起。當天，凱瑟琳立即帶著孩子離開，「我和女兒們離開的那天晚上，我的母親搬進了我的房子」凱瑟琳說。

沒想到前夫最終厭倦了她媽媽，並將她趕了出去，但她的父親則是張開雙臂接受了出軌的母親，「直到今天，我的父母表現得就像這件事從未發生過一樣」她說。該影片自兩天前發布以來已有超過 960 萬次觀看，不少網友也直呼不敢相信會發生這樣的事，「我的下巴都要掉下來了」，另一位網友表示，「很抱歉，我無法理解怎麼會有人裝作沒事」。

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