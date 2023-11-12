男患不孕症女友卻懷孕！以為被戴綠帽　DNA報告出爐傻眼

▲患有不孕症的男子不願相信自己女友懷上他的小孩，DNA結果出來讓他傻眼。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

越南平陽一名25歲女子，跟患有不孕症的男子相識後，2人立刻墜入愛河決定在一起，而2人也因為男方不孕症的關係，從未採取避孕措施。直到1個月後，女子竟發現自己懷孕，驚訝地將這個喜訊告訴男方，但男方卻認為，女子腹中的小孩不是他的，便氣憤地跟女子分手，且不斷對外詆毀女方。直到後來女方受不了外界的閒言閒語，便帶著出生的小孩驗DNA，沒想到報告結果出來後，小孩竟真的是男方的孩子。

根據外媒報導，越南平陽一名25歲阮姓女子，3年前與患有不孕症的男子榮先生，在朋友的生日派對上相識，之後2人便陷入愛河，決定在一起。而在交往過程中，因為榮男患有不孕症，因此2人從未採取避孕措施。

阮女表示，1個月後，她便發現自己懷孕了，當時她非常困惑，同時也感到相當驚訝，認為榮男聽到這件事後一定會非常開心。不過當她將此事告訴榮男後，對方卻相當氣憤，認為這種事不可能發生「他說孩子還不知道是誰的孩子，他堅稱自己不育，不可能那麼容易生孩子。」

2人分手後，阮女認為孩子是上帝的恩賜，因此堅持將小孩生下獨自扶養。而這段期間，榮男卻不斷對外詆毀阮女，並表示自己不承認這個孩子的存在，最終阮女忍無可忍，將自己的孩子帶去與榮男進行DNA檢驗。

阮女指出「我與榮先生明確表示，如果孩子是他的，他必須支付DNA測試費用；相反，如果事情不像我說的那樣，我會負責的。」沒想到報告出來後，孩子竟真的是榮男的小孩，讓他當場急忙對阮女下跪，請求原諒。

不過阮女卻表示，她不接受一個放棄父親責任，還無情地散播、編造有關孩子母親不實事實的男人，也不願意與他再有任何關係「現在，我和媽媽生活得很好，雖然不算富裕，但很幸福。我認為我的孩子是我的一個奇蹟。」

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