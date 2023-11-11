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她半夜癢醒1年多就醫驚見「無聲殺手」　醫診斷：壽命只剩8個月

她半夜癢醒1年多就醫驚見是無聲殺手　醫生診斷：壽命只剩8~11個月

▲婦人經常在半夜被難耐的搔癢感困擾，求診後竟發現罹患胰臟癌第四期。（示意圖／翻攝自pixybay）

圖文／CTWANT

許多癌症初期都難以察覺，容易錯過黃金治療期，美國一名婦人經常在半夜間驚醒，全身癢得難以忍受，長期不堪困擾下選擇求診，竟被診斷出第四期的胰臟癌，且癌細胞已轉移至胃部，醫生更研判，恐怕只剩下8－11個月壽命。

79歲的芭芭拉·格林 (Barbara Green) 2022年7月開始出現瘙癢症狀，當時她仍不以為意，一直在環遊世界，每天練瑜伽、鍛鍊身體。沒想到持續了1年多仍未好轉，還發現她的尿液變深、糞便顏色變淺，她才尋求醫生幫助，卻沒想到被診斷出第四期的胰臟癌。

胰臟癌也有無聲殺手的稱號，根據美國國家癌症研究所（NCI）統計，胰臟癌患者5年後存活率僅12．5％，若有癌細胞轉移的狀況，存活率更會直接將低至3％，這是因為早期症狀不明顯、也不容易檢測。

不過NCI也指出，雖然胰臟癌難以診斷，但也不是真的毫無症狀，許多患者經常伴隨胃痛、食慾不振、體重減輕、黃疸、尿色深、糞便顏色較淺或漂浮、疲倦和搔癢等現象，若有上述症狀長期纏身，就可以考慮至醫院安排檢查，避免錯過黃金治療時間。

不只美國，胰臟癌在台灣也是癌症死亡率榜上有名，醫師就提醒，保持良好運動習慣，避免抽菸飲酒，以及不要經常大魚大肉以及過度攝取加工醃製肉品，養成良好生活習慣，不只胰臟癌，許多疾病也不容易找上門。

醫師解釋，過度肥胖族群罹患胰臟癌風險相較於平常人大幅增加7~10倍，具有煙、酒癮族群，也容易導致慢性胰臟炎進一步惡化成胰臟癌，經常大量攝取加工醃製肉品也是胰臟癌患者通病，都需要多加注意。

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