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好心男借手機聯繫父母！12歲童1分鐘內「用Apple Pay盜走16萬」

▲外媒：調查顯示美國42%BNPL用戶已逾期還款。（圖／取自Pixabay）

▲美國一名男子因好心借手機，慘被盜取15.5萬元。（圖／取自Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

一般民眾若在路上遇到有孩童要借手機連絡父母，一般多會大方出借，不過在美國密爾瓦基卻有一名男子借給一名12歲男童手機，對方竟在1分鐘內用Apple Pay轉出5000美元（約新台幣15.5萬元），等他取回手機並發現帳款被盜取時，男童早已逃逸無蹤，讓他損失慘重。

綜合外媒報導，27歲的安揚（Anyon Rettinger）今年9月在自家車道上修理汽車時，被一名騎著電動滑板車的12 歲男童找上，對方聲稱因不小心騎得太遠，身上的錢又所剩無幾，因此希望借手機以聯繫父母。

安揚聽聞後，當下不疑有他，直接將手機借給男童，男童則是在接過手機後，轉過身假裝聯繫父母，並在不到1分鐘的時間內把手機返回。然而，當男童離去後，安揚才發現自己的Apple Pay帳戶竟被轉出5000美元，懷疑是男童先前就已觀察到他解鎖手機過程，才藉以聯繫父母的名義向他借取手機下手。

安揚表示，雖然5000美元對某些人來說並非是龐大的金額，但對於一個沒有很多錢的27歲年輕人來說是一筆非常巨大的損失。為此他也緊急聯繫銀行，起初銀行以「交易沒有問題」為由拒絕取消交易，但經過反覆溝通及提供相關盜竊報告，銀行最終還是同意取消這筆交易，讓安揚得以拿回被盜取的款項。

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Apple Pay借手機12歲

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