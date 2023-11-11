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以為真愛！女學生來台旅遊遇詐騙　星媒讚「超商店員」機警救了她

▲▼用手機,滑手機。（圖／CFP）

▲新加坡24歲女子來台旅行，滑交友軟體遇到詐騙犯，險些掉入愛情陷阱。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

新加坡一名24歲趙姓（Zhao）女研究生日前獨自來台灣旅行，險些被網路交友軟體上遇到的愛情騙子詐取新台幣3萬元。消息傳回新加坡，當地媒體以標題「台灣全家超商員工拯救新加坡研究生免受愛情騙子所害」刊登報導稱，幸好女子遇到的便利商店店員相當機警，及時通報警方才沒讓詐騙集團得手。

根據新加坡海峽時報報導，台南市警察局第二分局5日表示，趙姓女研究生在旅台1周多的期間與交友軟體Tinder上一名暱稱「陳宸」（Chen Chen）的男網友天天聯繫，對方經常傳訊息給她，讓她覺得自己找到了愛情（found love）。「陳宸」自願當地陪，於是她同意4日晚間9時約在台南民族路一家超商見面。

The store employee noticed she was behaving nervously while attempting to purchase gift cards and called the police.

The Straits Times 發佈於 2023年11月9日 星期四

趙姓女子到場後不見「陳宸」身影，反而收到訊息要求她購買新台幣3萬元的Apple虛擬禮物卡並將證明拍照傳給他。詐騙分子還自稱在夜間娛樂場所上班，如果要見面須轉帳2萬台幣當作「見面費」。

就在趙女猶豫不決時，又收到對方傳來一段恐嚇影片，內容是一名受害者腹部被嚴重刺傷，渾身是血，對方煞有其事地說「這是前幾天小弟去別人家的」，要她「好好配合」。趙女非常害怕，打算按照指示購買禮物卡，但結帳時超商店員察覺她神色緊張，懷疑她可能被詐騙而通報警方。

兩名員警到場後立刻識破這是一場「交友詐騙」，但說服趙女的過程卻不是很順利。海峽時報根據台南警方提供的影片指出，趙女聲稱朋友提醒她要小心「台灣警察與當地黑道勾結」，還反問警察說，「如果你把我交給他（男網友）呢？」還緊張地說對方一定會來找她，因為她已經將自己的位置和身分證傳給對方了。

報導稱，警方安撫趙女，「這裡是台灣。如果是在柬埔寨，我就不能保證。」暗指近來柬國警方涉及參與網路詐騙活動的消息。現場員警向趙女解釋，詐騙犯人不在台南，是利用恐懼心理騙財，先前也不乏類似案件，最終在警方護送下趙女平安回到住宿地點，幸好沒被騙走半毛錢。台南警方向海峽時報表示，台灣詐騙案受害者中，外國人占不到1成，旅客遇可疑情況可撥打165反詐騙專線求助。

▼新加坡籍女子來台旅遊誤以為遇到真愛，幸好最終未損失財物。（圖／翻攝自Facebook／臺南市政府警察局第二分局）

▲▼新加坡籍女子來台旅遊以為遇到真愛，險些掉入網路交友詐騙陷阱。（圖／翻攝自Facebook／臺南市政府警察局第二分局）

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