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印度4歲女童遭54歲警察性侵！　村民氣炸包圍警局「痛毆嫌犯」

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦發生一起離譜事件，一名年僅4歲的女童據報遭一名警察誘拐到住處性侵，目前仍在醫院檢查，案件曝光後掀起眾怒，大批村民聚集在警察局外抗議並圍毆嫌犯。

綜合《新德里電視台》等當地媒體，拉賈斯坦邦道薩地區（Dausa）一間警察局外11日爆發大規模示威，因為一名僅4歲的女童據稱遭到警察性侵，使得村民憤怒包圍警局，毆打被控犯案的54歲副督察（Sub-Inspector）布潘德拉（Bhupendra Singh）。

布潘德拉涉嫌於10日下午將女童誘拐到他的房間內性侵得逞，因女童事後哭著向父母說出遭遇，揭發他的犯行，目前住進公立醫院治療。助理警司巴傑朗（Bajrang Singh）說明，拉胡瓦斯（Rahuwas）警局已經逮捕嫌犯立案調查，對受害女童的檢查也正進行中。

消息傳開後，大批村民聚集在拉胡瓦斯警局周圍，高喊抗議口號，且在布潘德拉被移交警方前對他加以圍毆。

印度人民黨宣布向女童家屬提供500萬盧比慰問金，議員米娜（Kirodi Lal Meena）在抗議現場表示，「我是來幫助這名女孩的。副督察已經被捕，而對我來說，選舉快到了，我的首要任務就是為這個家庭伸張正義，這是一起可恥的事件。」

拉賈斯坦邦政府則強調，已立即對被告採取行動。該邦總警察總監（DGP）米斯拉（Umesh Mishra）表示，「我已下達指示，要求對此案採取嚴厲行動，並已下令解雇被控犯案的副督察。」

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