印度4歲女童遭54歲警察性侵！　村民氣炸包圍警局「痛毆嫌犯」

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦發生一起離譜事件，一名年僅4歲的女童據報遭一名警察誘拐到住處性侵，目前仍在醫院檢查，案件曝光後掀起眾怒，大批村民聚集在警察局外抗議並圍毆嫌犯。

綜合《新德里電視台》等當地媒體，拉賈斯坦邦道薩地區（Dausa）一間警察局外11日爆發大規模示威，因為一名僅4歲的女童據稱遭到警察性侵，使得村民憤怒包圍警局，毆打被控犯案的54歲副督察（Sub-Inspector）布潘德拉（Bhupendra Singh）。

布潘德拉涉嫌於10日下午將女童誘拐到他的房間內性侵得逞，因女童事後哭著向父母說出遭遇，揭發他的犯行，目前住進公立醫院治療。助理警司巴傑朗（Bajrang Singh）說明，拉胡瓦斯（Rahuwas）警局已經逮捕嫌犯立案調查，對受害女童的檢查也正進行中。

लालसोट में 7 साल की दलित बच्ची के साथ पुलिसकर्मी द्वारा दुष्कर्म की घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। मासूम को न्याय दिलाने के लिए मौके पर पहुंच गया हूं। अशोक गहलोत सरकार के नाकारापन से निरंकुश हुई पुलिस चुनाव जैसे संवेदनशील मौके पर भी ज्यादती करने से बाज नहीं आ रही। pic.twitter.com/xnIB13eyWi — Dr.Kirodi Lal Meena (@DrKirodilalBJP) November 10, 2023

消息傳開後，大批村民聚集在拉胡瓦斯警局周圍，高喊抗議口號，且在布潘德拉被移交警方前對他加以圍毆。

印度人民黨宣布向女童家屬提供500萬盧比慰問金，議員米娜（Kirodi Lal Meena）在抗議現場表示，「我是來幫助這名女孩的。副督察已經被捕，而對我來說，選舉快到了，我的首要任務就是為這個家庭伸張正義，這是一起可恥的事件。」

拉賈斯坦邦政府則強調，已立即對被告採取行動。該邦總警察總監（DGP）米斯拉（Umesh Mishra）表示，「我已下達指示，要求對此案採取嚴厲行動，並已下令解雇被控犯案的副督察。」