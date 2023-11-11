輝達傳避美規向中國推新晶片　環時：貓鼠遊戲

▲輝達（Nvidia）。圖／路透）



文／中央社台北11日電

美國緊縮向中國出口高端人工智慧晶片後，傳美國晶片大廠輝達計劃向中國推出新晶片。環球時報社評說，這是華府與輝達的「貓鼠遊戲」，並說美國限制對中出口損及雙方，盼美國調整。

環球時報10日晚間發表題為「華盛頓和英偉達（輝達）之間不該是『貓鼠遊戲』」的社評。

文章指出，近日有消息指輝達（Nvidia）將專門為中國推出3款改良版系列人工智慧晶片，以規避美國政府不久前進一步緊縮對中國晶片的出口管制，據稱最快本月16日公布，距離美國緊縮對中國高端半導體管制措施不足1個月。

文章表示，輝達對此拒絕置評，但如果消息屬實，這將是1年多以來，輝達第2次因美國政府的出口管制而為中國市場重新配置產品。

文章表示，美國政府不斷推出對中國「卡脖子」措施的同時，美國半導體企業一直尋找各種變通方法，既符合美國政府規定，同時又避免自身損失。除了為了在中國市場獲得巨大利潤外，中國企業加速自主創新也讓這些企業感到競爭壓力，擔心失去長遠優勢。

文章表示，「有人說，美國政府和英偉達展開了一場限制與反限制的『貓鼠遊戲』」，但其實輝達只是為自己的生存與發展想辦法。

文章表示，美國對中國的晶片出口管制措施沒道理，不僅對中國利益有害，也對美國利益有害，「希望華盛頓作出調整」。

文章表示，來自中國市場的收入占輝達總營收1/5左右，輝達對中國市場的重視與堅持，背後是市場經濟的基本邏輯。

文章強調，只要美國仍致力於對中國「卡脖子」，類似的「貓鼠遊戲」將一直持續下去。「中美終究要回到合作的正道上」，美國應看清楚中美共同利益究竟有多麼寬闊，足以容下兩國的共同發展。