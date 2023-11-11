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報警也沒用！倖存者還原音樂節成煉獄全過程　屏息躲樹上逃過一劫

▲▼以色列音樂節倖存者講述遇襲過程。（圖／CFP）

▲巴拉斯描述他在音樂節上遇襲的過程，下同。（圖／CFP）

文／中央社特拉維夫10日綜合外電報導

以色列人巴拉斯（Uriel Balas）原本非常期待與朋友一起慶祝自己的26歲生日，他為了參加「超新星音樂節」，努力存了一筆錢才買到票；但興奮很快就化為恐怖。

「超新星音樂節」（Supernova festival）於今年10月6日、7日在以色列南部鄰近加薩走廊（Gaza Strip）邊界地區的雷姆集體農場（Kibbutz Reim）附近舉行，吸引超過3000人參加。

當時巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）發動突襲，將近一成的人再也回不了家。

巴拉斯翻看他在音樂節上拍攝的最後一些照片，他的朋友在照片中比著「讚」，現場熱鬧非凡。

當時是清晨6時，巴拉斯和朋友們還沉浸在派對的狂歡氛圍中。

他在特拉維夫（Tel Aviv）的公寓裡接受法新社訪問時說：「大家都在等待日出。每個人都很放鬆，然後派對就開始了。」

「突然間，這場派對變成飛彈攻擊下全無防備的目標。」他描述，哈瑪斯發射的數十枚火箭飛越了舞池。

▲▼以色列音樂節倖存者講述遇襲過程。（圖／CFP）

這場攻擊是哈瑪斯突襲以色列的開端。以色列當局後來統計，約有1400人在這波襲擊中喪命，多數是平民，這是以色列建國75年來遭受最慘重的攻擊。以色列外交部今天將死亡人數下修為1200人。

以色列在遇襲後隨即反擊加薩；當地衛生部估計，一個月來已逾1萬1000人死亡，其中超過4000人是兒童。

事發當天，音樂節保全人員要大家疏散，巴拉斯一行人踉蹌地回到車上。

他們原本還想回特拉維夫再找地方續攤，但哈瑪斯戰士的自動步槍展開第一波射擊，把他們拉回殘酷的現實。

巴拉斯說，「朋友和我在車裡握著彼此的手，不停說著『沒事』」，時而喝幾口酒。然而槍聲愈來愈近。

後來他們棄車逃跑，巴拉斯聽到子彈從耳邊呼嘯而過，有人在他眼前倒下，「我對自己說：就這樣了，我今天就要離開人世，今天就是我的死期」。

巴拉斯跑到一片橘子園，爬到樹上躲藏，把白襪塞進靴子裡，拿下戒指，並盡量蜷縮身體，專注於呼吸，以免顫抖晃動樹葉，暴露了自己的存在。他就這樣躲了兩小時。

▲▼以色列音樂節倖存者講述遇襲過程。（圖／CFP）

當槍聲漸遠，巴拉斯開始尋找躲在樹叢裡的其他生還者。警察接到報案電話卻無能為力，在掛斷電話前還祝他們「好運」。當時已是上午9時，救援人員又「花了數小時」才抵達現場。

救援單位和以色列軍方表示，除了被哈瑪斯挾持的人質外，有超過260人在這場音樂節喪生。

以哈戰爭開打後，巴拉斯努力讓自己專注於外送餐飲的工作，但他菸抽得很凶，要靠抗焦慮藥物才能入睡。

事發當天，當他終於回到母親家裡時，他的襯衫已撕裂，步伐不穩，又哭又笑。他說，兩小時後，他感到一股「無法形容的憤怒和焦慮」。

巴拉斯說，他出現受創後的症狀：與死亡擦身而過後，無法活在當下。

他說：「我在那裡失去了一部分樂觀和安全感…即使在家，誰知道恐怖分子不會來？」

他還說：「我也失去了對人類和人性的一些信心。」

但他承諾會用自己的方式回應襲擊者：「盡快再去參加派對」。

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