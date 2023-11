以軍狂襲加薩！他1通電話救了全區人：我們要炸這裡　給你2小時逃命

▲以色列持續對加薩發動襲擊,而當地的一名牙醫卻因為接到來自以色列的電話,而成功救了整個社區的人。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

巴勒斯坦40歲的牙醫沙辛(Mahmoud Shaheen)在加薩北部中產階級聚集的阿爾扎赫拉(al-Zahara)居住和執業15年,卻沒想到自己在以巴衝突爆發後,竟成了這座社區與以軍之間的聯繫人,以軍在每個空襲前夕,都會打電話給他,要他幫忙疏散當地的居民。

據BBC報導,10月19日早上6時30分,在以色列連續轟炸加薩12天後,沙辛突然接獲一通顯示為「私人號碼」的來電,一名男子告訴他,「你是穆罕默德沙辛嗎?這裡是以色列情報局,我們準備要轟炸你社區的3座大樓,我要你負責疏散鄰居,你有2個小時的時間。」

儘管沙辛在接獲電話時,建築外的人行道就有不少人在尖叫讓他們趕快逃跑,但他還是保持著半信半疑的心態,甚至還叫對方開一槍來證實自己所說的都是真的。不料,沙辛才剛提出要求,對方就突然朝一棟大樓開了一槍,讓沙辛嚇了一跳。

