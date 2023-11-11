以軍狂襲加薩！他1通電話救了全區人：我們要炸這裡　給你2小時逃命

▲以色列持續對加薩發動襲擊，而當地的一名牙醫卻因為接到來自以色列的電話，而成功救了整個社區的人。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦40歲的牙醫沙辛（Mahmoud Shaheen）在加薩北部中產階級聚集的阿爾扎赫拉（al-Zahara）居住和執業15年，卻沒想到自己在以巴衝突爆發後，竟成了這座社區與以軍之間的聯繫人，以軍在每個空襲前夕，都會打電話給他，要他幫忙疏散當地的居民。

據BBC報導，10月19日早上6時30分，在以色列連續轟炸加薩12天後，沙辛突然接獲一通顯示為「私人號碼」的來電，一名男子告訴他，「你是穆罕默德沙辛嗎？這裡是以色列情報局，我們準備要轟炸你社區的3座大樓，我要你負責疏散鄰居，你有2個小時的時間。」

儘管沙辛在接獲電話時，建築外的人行道就有不少人在尖叫讓他們趕快逃跑，但他還是保持著半信半疑的心態，甚至還叫對方開一槍來證實自己所說的都是真的。不料，沙辛才剛提出要求，對方就突然朝一棟大樓開了一槍，讓沙辛嚇了一跳。

Mahmoud Shaheen tells BBC - Israeli intel agents called him, spoke with him for hours, urged him to get hundreds of Gazan to leave 22 buildings identified by IDF as housing Hamas infrastructure;

All these civilian residents have survivedhttps://t.co/l6Dad9MDh0 — Adam Milstein (@AdamMilstein) November 8, 2023

然而，沙辛還是擔心這是一通惡作劇電話，於是他要求對方再開一槍，沒想到他的話音剛落，窗外立刻又傳來一聲槍響，於是沙辛立刻要求對方「耐心一點，請不要在我們還沒撤離時轟炸，我會立刻疏散我的鄰居」。

沙辛表示，他的社區住著數百人，儘管他並不清楚對方為何選擇他來疏散大家，但他還是迅速地在附近奔走，一面狂打電話，一面敦促人們撤離。期間，沙辛多次告訴對方當地住的都是平民，也沒有任何軍事行為，但對方似乎堅持要發動襲擊。

沙辛至今仍不清楚為什麼他們的社區會成為襲擊目標，「我多次追問對方『為什麼你要炸我們？』，但他只告訴我『我們看到了你們看不到的東西』，完全沒有要解釋的意思，而我當時只想著要趕快撤離大家，我不想在事後才後悔我本來可以救人」。

Depois de receber uma ligação de um homem da inteligência israelense, o dentista Mahmoud Shaheen liderou uma evacuação em massa de seus vizinhos – e então viu seu bairro explodir diante de seus olhos



Leia mais: https://t.co/lGq573tHc1 pic.twitter.com/T34UACpNgs — BBC News Brasil (@bbcbrasil) November 8, 2023

當天早上，這個原本十分平靜的街道突然充斥著數百個人，居民們穿著睡衣、祈禱服裝街上尖叫狂奔，直到建築附近的區域被清除後，沙辛再次接獲以色列當局的來電，告訴他爆炸即將開始。

沙辛描述，自己原本還擔心對方可能會炸錯大樓，於是對方派出一架以色列飛機在一棟建築附近盤旋了一陣後，將其炸毀，下秒電話另一頭的男子告訴他，「這就是我們襲擊的目標，你們離遠一點」。以方接著連轟了2棟樓，然後告訴他，「我們結束了，你們可以回家了。」

從當天早上在阿爾扎赫拉拍到的照片可見，這3棟大樓遇襲後已變成一片廢墟，讓沙辛慶幸自己有聽從對方的話，迅速疏散人群，但類似的事情卻一再發生，「他們說我是個聰明人，於是決定要我當這個聯繫人，他們連我兒子的名字都叫得出來，讓我很害怕」。

Gazatí revela:

IDF COORDENOU POR UMA HORA A EVACUAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE LEER.



QUEM AJUDOU NA EVACUAÇÃO FOI UM MORADOR DE GAZA CHAMADO MAHMOUD SHAHEEN,DENTISTA EM GAZA,CONTOU À BBC COMO AGENTES DA INTELIGÊNCIA ISRAELENSE O AVISARAM POR TELEFONE SOBRE UM ATAQUE AÉREO IMINENTE pic.twitter.com/lNy5m3CoJz — KALANGO SOSSEGADO 1 (OFICIAL) (@KalangoFertunga) November 8, 2023



沙辛也曾試圖說服對方，不要用這種「連坐」的方式對所有加薩居民進行集體懲罰，但對方卻反擊道，「你看到了嗎？哈瑪斯甚至用刀屠殺年幼的兒童」，並告訴沙辛他們還會發動更多空襲，「但你放心，我不會在獲得你的允許前就發動轟炸」。

聽到這句話後，沙辛氣得大喊，「我不會允許你炸任何地方，我只是為了眾人的安全才去通知大家撤離，要轟炸這裡的人不是我，是你們！」據沙辛所述，當晚的轟炸比平時來得更激烈，住宅區裡的建築一座一座地被徹底炸毀，而沙辛也接到了一通又一通的電話，告訴他接下來以軍又要轟炸哪裡，要他繼續疏散居民。

Israeli intelligence officials called Mahmoud Shaheen, a dentist in Gaza, late last month and spent several hours walking him through the evacuation of several apartment buildings that were later struck by the air force. | @ariblaffhttps://t.co/LJXnHdesEJ — National Review (@NRO) November 8, 2023

期間，沙辛也一度因為手機沒電而導致通話被掛斷，豈料他鄰居的手機卻在不久後響起，接通後對方說，「我要找穆罕默德沙辛」。沙辛指出，他後來就盡量遠離妻子和5個子女，一方面是因為他經常得外出幫忙疏散民眾，另一方面是因為他害怕與以色列的關係會讓他的家人成為加薩巴勒斯坦人仇視的目標。

在沙辛的努力下，他所住的社區並沒有居民在空襲中喪命，但看著過去熟悉的社區變成斷垣殘壁，沙辛也坦言，當地已沒有任何他可以留戀的地方了，於是他便帶著妻兒搬到加薩其他地區，希望一家大小還能持續活下去。