　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍狂襲加薩！他1通電話救了全區人：我們要炸這裡　給你2小時逃命

▲▼以色列仍在襲擊加薩。（圖／CFP）

▲以色列持續對加薩發動襲擊，而當地的一名牙醫卻因為接到來自以色列的電話，而成功救了整個社區的人。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦40歲的牙醫沙辛（Mahmoud Shaheen）在加薩北部中產階級聚集的阿爾扎赫拉（al-Zahara）居住和執業15年，卻沒想到自己在以巴衝突爆發後，竟成了這座社區與以軍之間的聯繫人，以軍在每個空襲前夕，都會打電話給他，要他幫忙疏散當地的居民。

據BBC報導，10月19日早上6時30分，在以色列連續轟炸加薩12天後，沙辛突然接獲一通顯示為「私人號碼」的來電，一名男子告訴他，「你是穆罕默德沙辛嗎？這裡是以色列情報局，我們準備要轟炸你社區的3座大樓，我要你負責疏散鄰居，你有2個小時的時間。」

儘管沙辛在接獲電話時，建築外的人行道就有不少人在尖叫讓他們趕快逃跑，但他還是保持著半信半疑的心態，甚至還叫對方開一槍來證實自己所說的都是真的。不料，沙辛才剛提出要求，對方就突然朝一棟大樓開了一槍，讓沙辛嚇了一跳。

然而，沙辛還是擔心這是一通惡作劇電話，於是他要求對方再開一槍，沒想到他的話音剛落，窗外立刻又傳來一聲槍響，於是沙辛立刻要求對方「耐心一點，請不要在我們還沒撤離時轟炸，我會立刻疏散我的鄰居」。

沙辛表示，他的社區住著數百人，儘管他並不清楚對方為何選擇他來疏散大家，但他還是迅速地在附近奔走，一面狂打電話，一面敦促人們撤離。期間，沙辛多次告訴對方當地住的都是平民，也沒有任何軍事行為，但對方似乎堅持要發動襲擊。

沙辛至今仍不清楚為什麼他們的社區會成為襲擊目標，「我多次追問對方『為什麼你要炸我們？』，但他只告訴我『我們看到了你們看不到的東西』，完全沒有要解釋的意思，而我當時只想著要趕快撤離大家，我不想在事後才後悔我本來可以救人」。

當天早上，這個原本十分平靜的街道突然充斥著數百個人，居民們穿著睡衣、祈禱服裝街上尖叫狂奔，直到建築附近的區域被清除後，沙辛再次接獲以色列當局的來電，告訴他爆炸即將開始。

沙辛描述，自己原本還擔心對方可能會炸錯大樓，於是對方派出一架以色列飛機在一棟建築附近盤旋了一陣後，將其炸毀，下秒電話另一頭的男子告訴他，「這就是我們襲擊的目標，你們離遠一點」。以方接著連轟了2棟樓，然後告訴他，「我們結束了，你們可以回家了。」

從當天早上在阿爾扎赫拉拍到的照片可見，這3棟大樓遇襲後已變成一片廢墟，讓沙辛慶幸自己有聽從對方的話，迅速疏散人群，但類似的事情卻一再發生，「他們說我是個聰明人，於是決定要我當這個聯繫人，他們連我兒子的名字都叫得出來，讓我很害怕」。

沙辛也曾試圖說服對方，不要用這種「連坐」的方式對所有加薩居民進行集體懲罰，但對方卻反擊道，「你看到了嗎？哈瑪斯甚至用刀屠殺年幼的兒童」，並告訴沙辛他們還會發動更多空襲，「但你放心，我不會在獲得你的允許前就發動轟炸」。

聽到這句話後，沙辛氣得大喊，「我不會允許你炸任何地方，我只是為了眾人的安全才去通知大家撤離，要轟炸這裡的人不是我，是你們！」據沙辛所述，當晚的轟炸比平時來得更激烈，住宅區裡的建築一座一座地被徹底炸毀，而沙辛也接到了一通又一通的電話，告訴他接下來以軍又要轟炸哪裡，要他繼續疏散居民。

期間，沙辛也一度因為手機沒電而導致通話被掛斷，豈料他鄰居的手機卻在不久後響起，接通後對方說，「我要找穆罕默德沙辛」。沙辛指出，他後來就盡量遠離妻子和5個子女，一方面是因為他經常得外出幫忙疏散民眾，另一方面是因為他害怕與以色列的關係會讓他的家人成為加薩巴勒斯坦人仇視的目標。

在沙辛的努力下，他所住的社區並沒有居民在空襲中喪命，但看著過去熟悉的社區變成斷垣殘壁，沙辛也坦言，當地已沒有任何他可以留戀的地方了，於是他便帶著妻兒搬到加薩其他地區，希望一家大小還能持續活下去。

加薩停火有望？傳哈瑪斯願「釋放平民」換停火　1條件讓以色列卻步
排隊買麵包遇害！　聯合國101名工作人員命喪加薩「史上最慘」
加薩學校醫院逾60人炸死！女童心碎哭喊　以色列駁：是哈瑪斯炸的

ET快訊
明2地炸豪大雨 　下周探12度迎首波冷氣團
快訊／楊敬敏確認回歸！　毛加恩證實
以軍狂襲！他接到電話：我們要炸這裡　給你2小時逃命
快訊／背水一戰！劉基鴻高飛犧牲打　味全龍1比0桃猿
「E級巨胸」國光女神驚爆：鮑鮑換包包是常態！
滴妹突暈吐送醫！　行程全取消…病況照曝
排隊買麵包遇害！　聯合國101人命喪加薩「史上最慘」
小S吳慷仁床戲太激　林心如「緊抓遙控器」怕女兒衝來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以軍狂襲加薩！他1通電話救了全區人：我們要炸這裡　給你2小時逃命

泰男「水蛭鑽入眼睛」　狂吸血30分鐘拔不出！竟是拍照動作惹禍

排隊買麵包遇害！　聯合國101名工作人員命喪加薩「史上最慘」

輝達傳避美規向中國推新晶片　環時：貓鼠遊戲

報警也沒用！倖存者還原音樂節成煉獄全過程　屏息躲樹上逃過一劫

格陵蘭冰川20年來「加速5倍」融化　若完全消失海平面將升高6公尺

借鑑以色列慘痛經驗！南韓擬廢除「919軍事協議」　將和美防長協商

日本男校「正妹選拔」吸睛　他一雙美腿暈翻粉絲：無法從腦中抹去

14小時近800起地震！冰島西南部憂火山噴發　宣布緊急狀態

造價243億！美秘研「B-21匿蹤轟炸機」多年　首次試飛畫面曝光

李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻

日本出現新島！海底火山爆發形成　罕見「誕生畫面」曝光

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

祈錦鈅「劇痛30小時」加拿大順產寶寶　「全裸抱寶寶？」她解釋：當地習慣！

阮經天.林依晨都追過《流星花園》　周渝民見到F4時期老粉「都變媽媽了」

發文挺Joeman卻被質疑「雙標」　Cheap喊抹黑：希望他快站起來

趙露思「免費辦生日會」翻唱《第一天》　走音翻車...被網嘲：這歌一定要唱嗎！

車禍做筆錄別隨便回「時速」　律師曝：除非很確定限速！

同事來探病「模仿男模進場」　下秒大跳熱舞...她傻眼摀臉

高山犬抹藥痛痛找爸求安慰　硬擠沙發饋頭撒嬌被碎唸XD

以軍狂襲加薩！他1通電話救了全區人：我們要炸這裡　給你2小時逃命

泰男「水蛭鑽入眼睛」　狂吸血30分鐘拔不出！竟是拍照動作惹禍

排隊買麵包遇害！　聯合國101名工作人員命喪加薩「史上最慘」

輝達傳避美規向中國推新晶片　環時：貓鼠遊戲

報警也沒用！倖存者還原音樂節成煉獄全過程　屏息躲樹上逃過一劫

格陵蘭冰川20年來「加速5倍」融化　若完全消失海平面將升高6公尺

借鑑以色列慘痛經驗！南韓擬廢除「919軍事協議」　將和美防長協商

日本男校「正妹選拔」吸睛　他一雙美腿暈翻粉絲：無法從腦中抹去

14小時近800起地震！冰島西南部憂火山噴發　宣布緊急狀態

造價243億！美秘研「B-21匿蹤轟炸機」多年　首次試飛畫面曝光

屋主自售標錯價？　「新竹Costco宅」開價近9字頭引炮轟

台東沙城盃中小學田徑對抗賽　第2天賽程3項破大會

救國團冬令營隊雙11快閃官網　最高省1111元

桃園市民聯合婚禮「航向幸福」　80對新人光棍節脫單！

國際獅子會300 B3區千人竹圍漁港淨灘　總監葉順英：落實環境保護

林子翔連過3關摘金！　提前搶下兩張巴黎奧運射箭門票

明天北部雨更多！2地炸豪大雨　下周探12度迎首波冷氣團

元老龍迷蔣萬安開球　喊話球迷相約大巨蛋

不當醫療資訊殖民地！醫界攜手AI界首推3大目標：先定倫理準則

海邊撈回親人小橘！「收編才4天」窩身邊抱睡　千人羨：天使降臨

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

國3少女「爬窗逃家」幽會男友　墜樓慘死

哈瑪斯願釋平民換停火　1條件讓以色列卻步

加薩女童「無麻醉」縫額頭　淒厲哭喊找媽媽

聯合國101名工作人員命喪加薩「史上最慘」

以軍狂襲加薩！他一通電話救了全區人

科技大廠勁揚　美股收紅391點

以軍：若見哈瑪斯分子自加薩醫院開火　將回擊殺之

外媒比較馬斯克和黃仁勳「3大差異」

日本誕生新島！海底火山爆發後從海面升起

印度聖河遭「毒泡沫」覆蓋！居民照喝不誤　超過2千萬人患病

美軍最高將領對「中國想武力奪台」存疑

泰男「水蛭鑽入眼」　狂吸血30分鐘拔不出

烏克蘭「擊沉2艘俄軍登陸艇」　反攻克里米亞

更多熱門

相關新聞

聯合國101名工作人員命喪加薩「史上最慘」

聯合國101名工作人員命喪加薩「史上最慘」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）10日表示，以色列與哈瑪斯在加薩開戰約一個月以來，已有逾100名聯合國工作人員喪命，其中有些人在排隊買麵包時遇害，有些和家人一起在家中身亡，使這場戰爭成為聯合國短時間內死傷最為慘重的衝突。

哈瑪斯襲擊驚魂　以色列人藏樹上逃過一劫

哈瑪斯襲擊驚魂　以色列人藏樹上逃過一劫

造價243億！美B-21匿蹤轟炸機試飛畫面曝

造價243億！美B-21匿蹤轟炸機試飛畫面曝

巴勒斯坦主席：若有全面解方願治理加薩

巴勒斯坦主席：若有全面解方願治理加薩

馬克宏籲以色列　停止殺害加薩婦女嬰兒

馬克宏籲以色列　停止殺害加薩婦女嬰兒

關鍵字：

軍武國際軍武以色列巴勒斯坦哈瑪斯Mahmoud Shaheen

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

快訊／龍語申、何依霈結婚了！

00：54地牛翻身　一票人嚇壞狂刷「搖超久」

台灣第一YouTuber換人！10個月累積768萬訂閱

雪碧驚傳「又有私密片外流」！　截圖承認：我有拍

新郎迎娶傻眼伴娘團竟成「前任團」

7公司狂開發票...3年中獎5.9萬張　夫妻檔慘了

快訊／恭喜44歲葉家妤生了！

Albee激戰一半「男友突要求cos寶可夢」

最擅長冷戰3星座！Top 1固執又有耐心

聊天訊息加2字「秒變老人」！　一票人認了超愛用

即／00:54台灣東部海域規模5.4地震　最大震度4級

竹科IC設計經理猝死！同事開門嚇傻

真人版《幽遊白書》預告來了！負評逆轉了

女大生接手餐廳爆紅！被認出是球星女兒

小嫻移居屏東「每次給妳拍照的人是同居男友嗎」

更多

最夯影音

更多
李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻

李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻
日本出現新島！海底火山爆發形成　罕見「誕生畫面」曝光

日本出現新島！海底火山爆發形成　罕見「誕生畫面」曝光

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

祈錦鈅「劇痛30小時」加拿大順產寶寶　「全裸抱寶寶？」她解釋：當地習慣！

祈錦鈅「劇痛30小時」加拿大順產寶寶　「全裸抱寶寶？」她解釋：當地習慣！

阮經天.林依晨都追過《流星花園》　周渝民見到F4時期老粉「都變媽媽了」

阮經天.林依晨都追過《流星花園》　周渝民見到F4時期老粉「都變媽媽了」

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面