沒錄音、沒認人！老翁「被控性侵」坐冤獄35年　最新DNA技術救了他

▲賴特因被控性侵而坐了35年冤獄。（圖／翻攝自美國警局官網）

記者葉睿涵／編譯

美國密西根州男子賴特（Louis Wright）因被控性侵11歲女童，而在1988年被判入獄35年，所幸如今的DNA技術取得突破，他才得以洗刷冤屈獲釋。

據天空新聞報導，1988年1月18日，一名罪犯趁著11歲的女童睡覺時，突然闖入她家並對她施以毆打和性侵。一名下班的警官表示，自己在事發前約5小時見到了賴特，於是賴特當晚主動去了當地警局，而警方也表示賴特在現場認了罪。

報導稱，警方當時沒有錄音，也未讓賴特簽署供詞，而涉事的女童更未被要求參與任何身分識別過程，或在法庭上指認嫌犯。賴特沒有對任何指控提出抗辯，導致他在量刑時被視為認罪，並被判監25至50年，但賴特在監獄的幾十年裡堅稱自己是無辜的。

今年早些時候，密西根司法部長的定罪誠信部門發現，這起案件中的物品實際上是由當地公共安全部所發現，於是重新展開調查，而最新的DNA檢測結果更在物品中驗出「外來男性的DNA」，使得賴特被排除在嫌犯之外。

檢察官吉爾伯特（David Gilbert）表示，這起案件目前正在重新審理中。而根據密西根州的法律，賴特可能有資格獲得175萬美元（約新台幣5663萬元）的賠償。