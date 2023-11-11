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坦克包圍狂轟！「加薩最大醫院」斷電停擺　新生兒死在保溫箱內

記者葉睿涵／編譯

加薩多家主要醫院10日傳出被以軍用坦克包圍轟炸的消息，導致當地人道危機惡化。無國界醫生11日透露，加薩城內針對醫院的襲擊仍在加劇，而當地的希法醫院目前也因燃料耗盡而被迫停止運作，一名新生兒也因此死亡。

綜合CNN與BBC報導，以色列軍隊10日包圍了加薩北部的希法醫院（al-Shifa）、聖城醫院（al-Quds）、納賽爾-蘭蒂西醫院（Nasser Rantissi）和印尼醫院（Indonesian Hospital），導致醫院內部與附近區域一整天爆炸不斷，躲在院內的人無法撤離，醫院也陷入停擺危機。

納賽爾-蘭蒂西醫院負責人卡魯特（Mustafa al-Kahlout）告訴CNN，由於醫院大樓距離哈瑪斯和以軍地面戰的地方很近，因此醫院現已被坦克包圍，還多次遭到轟炸，「我們沒有電，也沒有可供病人使用的氧氣，沒有藥沒有水，我們有大量病患陷入危險，但我們無路可逃」。

從網上流出的影片可見，卡魯特所言不虛，如今納賽爾-蘭蒂西醫院已被坦克包圍，而醫院內部也擠滿想要撤離的人。世界衛生組織（WHO）表示，加薩如今有至少20家醫院已「癱瘓」，就連當地最大的希法醫院也正遭到轟炸，「我們現在已無法確認希法醫院的狀況，但我們知道他們還在遭受轟炸」。

無國界醫生11日也發布聲明，對希法醫院院內的「災難性狀況」表示擔憂，「在過去的幾個小時裡，針對希法醫院的襲擊仍在加劇。醫院內的一名外科醫生透露，他們還有不少病人需要手術，因此他們無法撤離。我們現在已無法聯繫醫院裡的任何人，我們擔心他們的安危，並呼籲軍方停止襲擊醫院。」

天空新聞引述加薩衛生部的消息指出，希法醫院已在11日因燃料耗盡而停止運作。衛生部發言人也告訴路透社，有一名新生兒因為醫院缺乏燃料來維持保溫箱的運作，而死在了保溫箱內。目前醫院仍有45名嬰兒在斷電的保溫箱內性命垂危。

儘管以色列國防軍聲稱以方與希法醫院的襲擊毫無關係，還表示擊中希法醫院的是哈瑪斯在加薩內部發射失敗的砲彈，但奧達醫院（Al Awda）卻在Facebook控訴，以軍瞄準印尼醫院與奧達醫院附近的區域發動空襲，造成10人受傷，9輛救護車因嚴重受損而報廢。

▼加薩有一名新生兒因醫院耗盡燃料而死在保溫箱內。（圖／CFP）

 ▲▼以巴，新生兒，保溫箱。（圖／CFP）

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