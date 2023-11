坦克包圍狂轟！「加薩最大醫院」斷電停擺　新生兒死在保溫箱內

lsraeli tanks spread in the vicinity of Al-Nasr and al-Rantisi Hospitals which both were bombed last night. #Gaza pic.twitter.com/vKsPr7CuFX — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 10, 2023

記者葉睿涵/編譯

加薩多家主要醫院10日傳出被以軍用坦克包圍轟炸的消息,導致當地人道危機惡化。無國界醫生11日透露,加薩城內針對醫院的襲擊仍在加劇,而當地的希法醫院目前也因燃料耗盡而被迫停止運作,一名新生兒也因此死亡。

Urgent appeals to every free person in this world.

Israeli occupation tanks surround Hay Al-Nasr Children's Hospital in Gaza.

“They spoke to us from inside the hospital and told us that they were in danger.”

The free world must act immediately, pic.twitter.com/KM8C608R4Z — AYA MOEEN (@ayaga112) November 11, 2023

綜合CNN與BBC報導,以色列軍隊10日包圍了加薩北部的希法醫院(al-Shifa)、聖城醫院(al-Quds)、納賽爾-蘭蒂西醫院(Nasser Rantissi)和印尼醫院(Indonesian Hospital),導致醫院內部與附近區域一整天爆炸不斷,躲在院內的人無法撤離,醫院也陷入停擺危機。

納賽爾-蘭蒂西醫院負責人卡魯特(Mustafa al-Kahlout)告訴CNN,由於醫院大樓距離哈瑪斯和以軍地面戰的地方很近,因此醫院現已被坦克包圍,還多次遭到轟炸,「我們沒有電,也沒有可供病人使用的氧氣,沒有藥沒有水,我們有大量病患陷入危險,但我們無路可逃」。

◾Israeli forces have besieged al-Rantisi Hospital in Gaza, encircling it with tanks and soldiers, and ordering the evacuation of hundreds of civilians from the facility.



◾This alarming development follows a night of air strikes on key Gaza hospitals, including al-Shifa, the… pic.twitter.com/ywlclfEe1c — #WakeupMuslims (@Visnaasheyy) November 11, 2023

從網上流出的影片可見,卡魯特所言不虛,如今納賽爾-蘭蒂西醫院已被坦克包圍,而醫院內部也擠滿想要撤離的人。世界衛生組織(WHO)表示,加薩如今有至少20家醫院已「癱瘓」,就連當地最大的希法醫院也正遭到轟炸,「我們現在已無法確認希法醫院的狀況,但我們知道他們還在遭受轟炸」。

無國界醫生11日也發布聲明,對希法醫院院內的「災難性狀況」表示擔憂,「在過去的幾個小時裡,針對希法醫院的襲擊仍在加劇。醫院內的一名外科醫生透露,他們還有不少病人需要手術,因此他們無法撤離。我們現在已無法聯繫醫院裡的任何人,我們擔心他們的安危,並呼籲軍方停止襲擊醫院。」

天空新聞引述加薩衛生部的消息指出,希法醫院已在11日因燃料耗盡而停止運作。衛生部發言人也告訴路透社,有一名新生兒因為醫院缺乏燃料來維持保溫箱的運作,而死在了保溫箱內。目前醫院仍有45名嬰兒在斷電的保溫箱內性命垂危。

儘管以色列國防軍聲稱以方與希法醫院的襲擊毫無關係,還表示擊中希法醫院的是哈瑪斯在加薩內部發射失敗的砲彈,但奧達醫院(Al Awda)卻在Facebook控訴,以軍瞄準印尼醫院與奧達醫院附近的區域發動空襲,造成10人受傷,9輛救護車因嚴重受損而報廢。

▼加薩有一名新生兒因醫院耗盡燃料而死在保溫箱內。(圖/CFP)